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19 Kasım 2017 Pazar 11:04

Gelini almaya tırla gitti

Belçika’da evliliğe adım atan genç çift, gelin arabası olarak lüks otomobil yerine dorsesiz tırı tercih etti.Belçika’nın Anvers şehrinde düğün yapan çift, tırı gelin arabası yaptı. Aslen Konya’nın Yunak ilçesinden olan damat Emrah...

Gelini almaya tırla gitti
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Belçika’da evliliğe adım atan genç çift, gelin arabası olarak lüks otomobil yerine dorsesiz tırı tercih etti.

Belçika’nın Anvers şehrinde düğün yapan çift, tırı gelin arabası yaptı. Aslen Konya’nın Yunak ilçesinden olan damat Emrah Yelboğa (24), memleketlisi olan gelin Hasret Çetin’i (22) baba evinden, süslediği tırla aldı. Halaylar ve dualar eşliğinde baba evinden uğurlanan gelin, yakınlarının yardımıyla süslenen tıra bindirildikten sonra, damat Emrah Yelboğa’nın kullandığı tıra eşlik eden araçlarla birlikte şehir turu yaptıktan sonra düğünün yapılacağı salona gitti.

Oldukça ilgi çeken ve ilk defa gelin arabası gibi süslenmiş tır gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bu mutlu günlerini ilgi çeken süslü tırla taçlandıran genç çift, duygu ve düşüncelerini İHA’ya anlattı. Hayatını tır şoförlüğü yaparak kazanan damat Emrah Yelboğa, “Mesleğimden dolayı böyle bir karar aldık. Eşimin kendisi de çok istedi. Beraber karar verdik ve kendimiz beraber süsledik. Mutluyuz” dedi.

Gelin Hasret Çetin ise eşinin gelin arabası seçiminde kararsız kaldığını belirterek, “Birçok kişi yapma, güzel olmaz veya fazla aşırıya kaçar gibi şeyler söylediler. Böyle olsun diye çok ısrar ettim. O da kırmadı ve oldu. Değişiklik oldu. Burada da zaten hiç görülmemiş bir şeydi. Mutluyuz birlikte de süsledik” ifadelerini kullandı.

Eşinin mesleğiyle gurur duyduğunu dile getiren gelin Hasret Çetin, “Saklamak gereğini de duymadım. Göstermek istedik” dedi.

Süslü tırı gören vatandaşların büyük tepki verdiklerini belirten damat Emrah Yelboğa, “Kimisinin çok hoşuna gidiyor. Neredeyse hepsinin hoşuna gidiyor. Hani hiç ‘İyi olmamış’ diyenle karşılaşmadık. Gerçekçi oldu. Herkesin de hoşuna gittiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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