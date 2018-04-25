Genç çifti hayallerine sosyal medya kavuşturdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sosyal medya üzerinden kurulan "ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana ver" adlı grup, bir çiftin hayallerine kavuşmasına vesile oldu.Birbirlerini seven ve bir kavuşamayan Mehmet ve Funda çifti çözümü Bozüyük’e...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sosyal medya üzerinden kurulan "ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana ver" adlı grup, bir çiftin hayallerine kavuşmasına vesile oldu.

Birbirlerini seven ve bir kavuşamayan Mehmet ve Funda çifti çözümü Bozüyük’e gelmekte buldu. Mutlu bir yuvanın temellerini atmak isteyen genç çift, maddi imkansızlıklar nedeniyle hayallerini beklettiği sırada, "İhtiyacın olmayanı ihtiyacı olana ver" adlı grup kendilerine umut oldu. Sosyal medya üzerinden organize olan grup, genç çiftin kalacak ev, ev eşyası, gelinlik ve damatlık gibi tüm ihtiyaçlarını karşılarken hikaye de kıyılan nikah ile mutlu sona ulaştı.

"En büyük hediye çiftimizin gözündeki mutluluktur"

AK Parti Kadın Kolları ve grup üyeleri de genç çifti nikahta yalnız bırakmadı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan grup kurucusu Kısmet Sağlam, "Bizler sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir avuç insan olarak, birilerinin hayallerine kavuşmasında aracı olmaya çalışıyoruz. Bizim için en büyük hediye Mehmet ve Funda çiftimizin gözlerindeki mutluluktur. Bu vesile ile bizlere yardımlarını esirgemeyen Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya, grup üyelerimize ve bu mutluluk tablosunun oluşturulmasında emeği olan değerli Bozüyük esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hayallerine kavuşan genç çift, "Bozüyük bizim yeni hayatımız için seçtiğimiz bir kent, burada bize destek olan yanımızda yer alan herkese minnettarız, mutluluk burada Bozüyük’teymiş" açıklamasında bulundu.