Genç öğretmenin ’nostaljik’ ilgisi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Umut Çelik, evinde oluştuğu bir odada 1980 ve 1990 yıllarına ait oyuncak, eşya, telefon ve Yeşilçam’a özgü materyalleri sergileyerek misafirlerini o yıllara götürüyor. Eski eşyaları...

Hatay’ın Altınözü ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Umut Çelik, evinde oluştuğu bir odada 1980 ve 1990 yıllarına ait oyuncak, eşya, telefon ve Yeşilçam’a özgü materyalleri sergileyerek misafirlerini o yıllara götürüyor. Eski eşyaları öğrencilerine de sergileyen Çelik, "Teknolojinin bizden aldıklarını tekrardan öğrencilerine aşılayacağım" dedi.

Altınözü ilçesinde öğretmenlik yapan Çelik, sinema ve oyunculuğa ilgili olduğunu, 1980 ve 1990 yıllarına ait oyuncak, eşya, telefon ve Yeşilçam’a özgü materyallerin koleksiyonunu yaptığını söyledi.

Çelik, akıllı telefon kullanmadığını ve eski tarz giyinerek, nostaljik yaşamayı çok sevdiğini dile getirdi.

Eski eşyaların kendisini o tarihte yaşadığı güzelliklere yeniden götürdüğünü belirten Çelik, "Eskiden yaşadığımız mutlulukları tekrardan yaşamak için evimin bu odasını oluşturdum. Bu odaya gelince zamanın durduğunu hissediyorum. Yeşilçam’a olan sevdamı ve hasretimi bu odada gidermeye çalışıyorum. Buradaki eşyaların geneli 30 yıllık ve benim çocukluğumdan kalan eşyalar. Çoğu annemden, babamdan kaldı. Elimden geldiği kadar eşyaları toplamaya devam ediyorum. Gerektiğinde çok hoşuma giden eski eşyalar için açık artırmaya giriyorum" dedi.

Eski eşyaları tanıttığı öğrencilerinin bazen şaşkınlık yaşadığını ifade eden Çelik, "Mesela walkmani görünce çok şaşırdılar. Onlar için okulda sergi yaptım ve geçmişlerini onlara anlatmaya çalıştım. Onlar da memnun kaldılar. Özellikle telefonları görünce çok şaşırdılar ve bu beni mutlu etti" diye konuştu.

Elinden geldiğince eskiye dair ne varsa toplamaya devam edeceğini söyleyen Çelik, "Teknolojinin bizden aldıklarını tekrardan öğrencilerime aşılayacağım çünkü teknoloji bizden en başta iletişimimizi aldı. Önceden mektuplar vardı şu an yok. Bunları hatırlamak ve yaşamak oldukça güzel" ifadelerini kullandı.