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14 Ekim 2018 Pazar 12:03

Görebilmesi için 150 bin dolar lazım

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan ve doğuştan tavuk karası (gece körlüğü) hastası olan Mehmet Er, yeniden görebilmek için yardım bekliyor.Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde yaşayan görme engelli Mehmet Er’in (47) yeniden görebilmek...

Görebilmesi için 150 bin dolar lazım
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan ve doğuştan tavuk karası (gece körlüğü) hastası olan Mehmet Er, yeniden görebilmek için yardım bekliyor.

Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde yaşayan görme engelli Mehmet Er’in (47) yeniden görebilmek için tek şansı 150 bin dolar değerindeki "biyonik göz". Doğuştan tavuk karası (gece körlüğü) hastalığına yakalanarak görme yeteneğini kaybeden Er, maddi durumun iyi olmadığını, biyonik göz taktırmak için 150 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yardım için başvurduğunu anlatan Er, "Biyonik göz SSK kapsamında olmadığı için çok pahalı. Benim gibi böyle birçok hasta var. Devletimizin bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Görmediği için hiçbir iş yapamadığını ifade eden Er, "Doğuştan halk dilinde tavuk karası, gece körlüğü hastalığım var. Sol gözümü çocukken kaybettim. Sağ gözüm hastalandığı için 40 yaşından beri eve bağlandım. Benimle birlikte eşim de eve bağlı. Söz konusu hastalığımdan dolayı bir düğün, cenazeye ve bayrama hiçbir yere tek başıma gidemiyorum. Günlük kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Hastalığımla ilgi birçok doktora gittim. Bana biyonik göz takılması gerektiğini söylediler. Biyonik göz taktırmanın da 150 bin dolar olduğunu söylediler. Benim de durumu iyi olmadığı için taktıramadım. Benim gibi bu durumda olan birçok hasta var. Tekrar görebilmek için devletimizden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.
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