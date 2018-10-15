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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:01

Gözleri görmeden hem okudu hem yazdı

Bursa’da iki gözü germeden 3 üniversite bitirip 5 yıl köşe yazarlığı yapan iş adamının başarı dolu hayat hikayesi herkese örnek olacak türden.

Gözleri görmeden hem okudu hem yazdı
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Bursa’da iki gözü germeden 3 üniversite bitirip 5 yıl köşe yazarlığı yapan iş adamının başarı dolu hayat hikayesi herkese örnek olacak türden.

3 aylıkken su çiçeği hastalığına yakalanan ve gözlerinde katarak oluşan Kazım Köse, 4 yaşında geçirdiği başarısız bir ameliyatın ardından gözleri yüzde 10 görmeye başladı. Buna rağmen hayata küsmeyen genç adam Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. 20’li yaşlarda gözleri daha iyi görsün diye ameliyat olan fakat bu ameliyatta başarısız geçince tüm görme yetisini kaybeden genç adam,Hayata küsmek yerine daha sıkı tutunarak gazetecilik ve adalet olmak üzere 2 üniversite daha bitirdi. Bu süre zarfında yaşadığı Orhangazi ilçesindeki yerel gazetelerde 5 yıl köşe yazarlığı yapan Kazım Köse şuanda ise ticaretle uğraşıp ailesinin geçimini sağlıyor.

En büyük hayalinin bir ulusal gazetede köşe yazmak olduğunu ifade eden Kazım Köse, “Ben uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. Bunun yanı sıra 5 yıl köşe yazarlığı yaptım. Gazetecilik çok sevdiğim bir meslek son 7 aydır yazmıyorum. Ben 3 üniversite bitirdim, İlk bitirdiğim işletmeydi, bu üniversiteyi bitirirken gözlerim yüzde 10 görüyordu. Daha sonra bitirdiğim gazetecilik ve adalet bölümlerinde ise gözlerim hiç görmüyordu. Son 15 yıldır biz görmeyenler için teknoloji müthiş ölçüde kullanılır hale geldi. Ben ağabeyim ile birlikte ticaretle uğraşıyorum. Aile şirketinin parasal işlerini ben yürütüyorum. Binin üzerinde sesli kitap okudum. Şuan ki hayalim ulusal bir gazete köşe yazmak” dedi.
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