Gözleri önünde eriyen çocukları için yardım bekliyorlar

Zeynep ve Yunus çifti SMA hastalığına yakalanan çocuklarının tedavisi için kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Zeynep ve Yunus Yaman çiftinin 3 çocuğundan 2’si Furkan (8), Ahmet (4) Spinal...

Zeynep ve Yunus çifti SMA hastalığına yakalanan çocuklarının tedavisi için kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Zeynep ve Yunus Yaman çiftinin 3 çocuğundan 2’si Furkan (8), Ahmet (4) Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı pençesinde gün geçtikçe erirken, anne ve baba çocuklarının ilaçlarının temin edilebilmesi için yardım bekliyor.

2 yıl önce çocuklarının yürümekte zorlandığını ve sık sık yürürken düştüğünü fark eden anne ve baba doktorlara başvurması ve yapılan tahliller sonucu çocuklarının SMA hastası olduklarını öğrenmeleriyle adeta yıkıldılar. Asgari ücretle temizlik işlerinde çalışan baba Yunus, tüm imkansızlıklara rağmen çocuklarının tedavisi için birçok hastane dolaşır. Doktorlardan hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların her bir dozunun 385 bin TL olduğunu duyan çiftin başına dünyaları yıkılır. Ayda bin 600 TL ile bu parayı bir araya getiremeyeceklerini belirten Yaman çifti, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Gözyaşları içerisinde çocukları için yardım isteyen anne Zeynep Yaman, "3 çocuğumdan 2’si SMA hastası, Allah’a şükürler olsun büyük kızım hasta değil. Çocuklarımın yürürken yere düştüğünü fark ettim, ilk yıllarda hastanelere götürdük doktorlar bir teşhis koymadı, diyorlardı düztabandır, düzelir dediler. Değişik polikliniklere götürdük, doktorlar bize çocukları Ankara’ya götürmemizi istediler, durumumuz el vermediği için götüremedik, hastalık ilerleyince mersin Tarsus’a götürdük orada yapılan tetkikler sonucu çocukların SMA hastası olduğunu öğrendik. Doktorlar bu hastalığın tedavisi için bir ilacın kullanılması gerektiği ve bu ilacında 385 bin lira olduğunu söylediler. Sıramızı yazdık ilaç gelmiş ama paramız olmadığından ilacı alamıyoruz. Eşim asgari ücretle çalışıyor 385 bin lirayı nereden bulacağız? Üstelik her birisine 2 kutu gerekli. İlaçları temin edemediğimizden gün gün çocuklarım gözlerimin önünde eriyip gidiyor” dedi.

Asgari ücretle çalıştığı için ilaçları almaya gücünün yetmediğini belirten baba Yunus Yaman, "2 tane çocuğum SMA hastası, ilaçları için sıra yazdık ilaçları çıkmış ama paramız olmadığı için alamıyoruz. Şuanda bir kutusu 387 bin liradır, ben asgari ücretle çalışıyorum, benim bunun bir kutusunu değil bir hapını dahi alacak gücüm yok. Çocuklarım hastadır, gittikçe gözlerimizin önünde eriyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen çaresiz baba Yunus Yaman, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm hayırsever vatandaşlardan Allah rızası için yardım istiyorum. Ben bu çocuklara bakmadığımdan içim yanıyor, kiracıyım yani gücüm yok ben bu ilacı alamıyorum” şeklinde konuştu.

8 yaşındaki SMA hastası Furkan arkadaşları gibi koşup oyun oynamak istediğini söyleyerek, “Arkadaşlarım koşabiliyor ama ben koşamıyorum, ben de arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum, bana ve kardeşime yardım edin” diye konuştu.