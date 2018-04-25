Granit taş üzerine resim yapıyor

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde elektrikli ev aletleri tamircisi 52 yaşındaki İrfan Aşık’ın granit taş üzerine yaptığı resimler ilgi görüyor.

Burhaniye’de hiçbir resim eğitimi almamış olan ilkokul mezunu İrfan Aşık’ın yaptığı resimler dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resme merakı olan elektrikli ev aletleri tamircisi Aşık, tamir için gittiği yerlerde gördüğü ilginçlikleri karakalem yöntemi ile kağıtlara dökerken, 2 yıl önce gittiği Azerbaycan’da granit ve mermer üzerine resim yapmayı öğrendi. Evinin bahçesini resim atölyesine çeviren 2 çocuk babası Aşık, “Mesleğim, elektrikli ev aletleri teknik servisi. İşim nedeniyle Körfez bölgesini geziyorum. Gezdiğim yerlerde gördüğüm ilginçlikleri evde kağıda döküyorum. Yağlıboya değil de karakalem daha çok ilgimi çekiyor. Bu arada portreye merak sardım. Bu sefer portre yapmaya başladım. O yeteneğim de gelişti. Yaklaşık 2 yıl önce de Azerbaycan’a gezmeye gittim. Orada asfalt yolun kenarında büyük bir mezarlıkta resimleri gördüm. Sanki resim sergisi gibiydi. Mezar taşlarında resimler vardı. Sonra bunu yapanlarla tanıştım. Düz siyah granitlere dövme yoluyla, kumlama yoluyla portre yapıyorlardı. Çelik uçlarla ve çelik demirlerle resme baka baka yapılan bu işi orada öğrendim. Burhaniye’ye dönünce ben de yapmaya başladım. Şu anda evimin bahçesinde bunları yapıyorum. Boş vaktim olduğunda gelip oturuyorum taşın başına. 6-7 aydır bu resim işini yapıyorum. Bugüne kadar 10 dolayında resmi tamamlayıp teslim ettim. Şu an elimde teslim edilecek resimler var, 5 tane de sipariş var. Bu, güzel bir iş. Ama çok emek isteyen, çok incelik isteyen, yorucu bir iş. Ben zor olanı sevdiğim için zor olanın peşindeyim” dedi.