HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:29

Granit taş üzerine resim yapıyor

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde elektrikli ev aletleri tamircisi 52 yaşındaki İrfan Aşık’ın granit taş üzerine yaptığı resimler ilgi görüyor.Burhaniye’de hiçbir resim eğitimi almamış olan ilkokul mezunu İrfan...

Granit taş üzerine resim yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde elektrikli ev aletleri tamircisi 52 yaşındaki İrfan Aşık’ın granit taş üzerine yaptığı resimler ilgi görüyor.

Burhaniye’de hiçbir resim eğitimi almamış olan ilkokul mezunu İrfan Aşık’ın yaptığı resimler dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resme merakı olan elektrikli ev aletleri tamircisi Aşık, tamir için gittiği yerlerde gördüğü ilginçlikleri karakalem yöntemi ile kağıtlara dökerken, 2 yıl önce gittiği Azerbaycan’da granit ve mermer üzerine resim yapmayı öğrendi. Evinin bahçesini resim atölyesine çeviren 2 çocuk babası Aşık, “Mesleğim, elektrikli ev aletleri teknik servisi. İşim nedeniyle Körfez bölgesini geziyorum. Gezdiğim yerlerde gördüğüm ilginçlikleri evde kağıda döküyorum. Yağlıboya değil de karakalem daha çok ilgimi çekiyor. Bu arada portreye merak sardım. Bu sefer portre yapmaya başladım. O yeteneğim de gelişti. Yaklaşık 2 yıl önce de Azerbaycan’a gezmeye gittim. Orada asfalt yolun kenarında büyük bir mezarlıkta resimleri gördüm. Sanki resim sergisi gibiydi. Mezar taşlarında resimler vardı. Sonra bunu yapanlarla tanıştım. Düz siyah granitlere dövme yoluyla, kumlama yoluyla portre yapıyorlardı. Çelik uçlarla ve çelik demirlerle resme baka baka yapılan bu işi orada öğrendim. Burhaniye’ye dönünce ben de yapmaya başladım. Şu anda evimin bahçesinde bunları yapıyorum. Boş vaktim olduğunda gelip oturuyorum taşın başına. 6-7 aydır bu resim işini yapıyorum. Bugüne kadar 10 dolayında resmi tamamlayıp teslim ettim. Şu an elimde teslim edilecek resimler var, 5 tane de sipariş var. Bu, güzel bir iş. Ama çok emek isteyen, çok incelik isteyen, yorucu bir iş. Ben zor olanı sevdiğim için zor olanın peşindeyim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku