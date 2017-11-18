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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:50

Halk Eğitim Merkezi’nin Sosyal Yaşam Alanı Projesi devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi’nin Sosyal Yaşam Alanı Projesi çalışmaları devam ediyor.Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “İlçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezi...

Halk Eğitim Merkezi'nin Sosyal Yaşam Alanı Projesi devam ediyor
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi’nin Sosyal Yaşam Alanı Projesi çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “İlçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezi Sosyal Yaşam Alanı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İlçemize yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. Bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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