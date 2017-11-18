Her şey biricik oğlu için

Görme engelinden işitme problemine kadar sayısız rahatsızlıkla boğuşan ve uzun yıllar önce eşinden boşanan Elvan Dönmez, oğlunun üniversite masraflarını karşılayabilmek için sabahtan akşama kadar simit satıyor.

Eşinden 16 sene önce boşanan ve şuan Kıbrıs’ta üniversite eğitimine devam eden oğlunu adeta tek başına büyüten Elvan Dönmez, yaklaşık 1 yıldır Eskişehir sokaklarında simit satıyor. Eğitim masraflarını karşılayabilmek için çaycılıktan, tuvalet temizliğine kadar her işi yaptığını belirten Dönmez, tek hayalinin oğlunu mezun olarak görebilmek olduğunu söyledi. Yaşam şartlarının, tek başına yaşayan bir kadın için çok zor olduğunu ancak oğlu için göze alamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Elvan Dönmez, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Oğlunu tek başına büyüttüğünü ve eşinden hiçbir yardım alamadığını vurgulayan Dönmez, “Oğlumu da bir şekilde okutmam gerekiyor. Yaşamak için çalışmak zorundayım. Ben boşanalı 16 sene oluyor ve yıllardır yalnız başıma mücadele etmek zorundayım. Allah razı olsun, annem ve babamın desteğiyle ben çalıştım onlar oğluma baktılar. Ben de isterdim bir amir olayım, memur olayım. Ama engellerimden dolayı maalesef fabrikalarda iş bulamıyorum. İş bulamadığım için de belediyeye başvurmuştum. Bir simit arabası verdiler. Yaşamımı mücadeleyle devam ettiriyorum” şeklinde konuştu.

“Sayısız hastalıkla boğuşuyorum”

Çocuğunun eğitim hayatına devam edebilmesi için girmesi gereken ameliyatları ertelemek zorunda kaldığını aktaran Elvan Dönmez, önceliğinin oğlunun mezuniyeti olduğunu söyledi. Damar tıkanıklığı sebebi ile tek gözünün görmediğini vurgulayan Dönmez, “Sayısız hastalıkla boğuşuyorum. Ağır işitme kaybım var. Uyku apnem var. Belim ve boynum arasında 18 tane büyük fıtıklarım var ve boynumda disk kayması da var. Acil ameliyat olmam gerekiyor, ama oğlum mezun olana kadar ameliyat olamam. Çünkü benim ameliyat olmam demek, nereden baksanız 7-8 ay yatmam demek ve ben bunu şu anda göze alamam. İlk önce çocuğumun mezun olması gerekiyor. Mücadele ediyorum, etmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

“1 dilim ekmek, 2 kaşık yoğurt ile gün geçirdim”

Bugüne kadar çok büyük zorluklara göğüs germek zorunda kaldıklarını ancak oğlunun bundan etkilenmemesi için elinden geleni yaptığını belirten Dönmez, “Yakıt gelmesin diye elektrik sobası açmadığımı bilirim. Doğalgazımı ben hala açtıramadım. Evim kira, maddiyattan dolayı açtıramadım. Çok iyi bilirim ben sadece bir dilim ekmek, iki kaşık yoğurt ile gün geçirdiğimi. Yeter ki oğlum mezun olsun, başka bir şey istemiyorum. O ekmeğini eline alsın” dedi.

“Gururlanmıyorum, yapmam gerekeni yapıyorum”

Çocuğunu çok sevdiğini ve ona elinden geldiği kadar güzel bir hayat sunmak istediğini belirten anne Dönmez, şunları kaydetti:



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“Ben simit arabasına başlamadan evvel evlere temizliklere gidiyordum. Merdiven temizlikleri yapıyordum. Temizliğe de gittim, otellerde kat görevlisi olarak çalışıyordum. Ne bileyim garsonluk yaptım. Çay ocaklarında da çalıştım. Tuvalet yıkadım ve hiçbir şeyden korkmadım. Yapmam gereken buydu ve bunları yapıyorum sadece. Ölmeden önce oğlumun mezun olduğunu görmek istiyorum.”