HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:42

Hollandalı gelinden üç çocuk sözü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk ve Hollandalı çiftin nikah töreninde Hollandalı gelinden İngilizce olarak üç çocuk sözü aldı.Kırıkkaleli Caner Saygılı ve Hollandalı Kelly Perry, Kırıkkale’de düzenlenen düğünle...

Hollandalı gelinden üç çocuk sözü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk ve Hollandalı çiftin nikah töreninde Hollandalı gelinden İngilizce olarak üç çocuk sözü aldı.

Kırıkkaleli Caner Saygılı ve Hollandalı Kelly Perry, Kırıkkale’de düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Evlilik töreninde çiftin nikahını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kıydı. Nikah töreni heyecanlı anlara sahne oldu. Törende Başkan Saygılı, alınan evet cevapları sonrası evlilik cüzdanını geline vermeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az üç çocuk tavsiyesini dile getirdi. Kelly’e İngilizce hitap eden Başkan Saygılı, "Öncelikle ailemize hoş geldin. Umut ederim her zaman çok mutlu olursunuz. Sana bir şey söylemek istiyorum, sizden üç çocuk bekliyorum. Söz verir misin?” dedi.

Başkan Saygılı’nın üç çocuk talebine gelin Perry, "Promise" diyerek üç çocuk sözü verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku