Hollandalı gelinden üç çocuk sözü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk ve Hollandalı çiftin nikah töreninde Hollandalı gelinden İngilizce olarak üç çocuk sözü aldı.Kırıkkaleli Caner Saygılı ve Hollandalı Kelly Perry, Kırıkkale’de düzenlenen düğünle...

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk ve Hollandalı çiftin nikah töreninde Hollandalı gelinden İngilizce olarak üç çocuk sözü aldı.

Kırıkkaleli Caner Saygılı ve Hollandalı Kelly Perry, Kırıkkale’de düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Evlilik töreninde çiftin nikahını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kıydı. Nikah töreni heyecanlı anlara sahne oldu. Törende Başkan Saygılı, alınan evet cevapları sonrası evlilik cüzdanını geline vermeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az üç çocuk tavsiyesini dile getirdi. Kelly’e İngilizce hitap eden Başkan Saygılı, "Öncelikle ailemize hoş geldin. Umut ederim her zaman çok mutlu olursunuz. Sana bir şey söylemek istiyorum, sizden üç çocuk bekliyorum. Söz verir misin?” dedi.

Başkan Saygılı’nın üç çocuk talebine gelin Perry, "Promise" diyerek üç çocuk sözü verdi.