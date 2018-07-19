İnönü Karadeniz’e açıldı

Kültür turları düzenleyen İnönü Belediyesi vatandaşları bu kez de Batı Karadeniz turuna çıkardı.Üç kafile olarak planlanan gezilerin ilk kafilesi günübirlik Safranbolu ve Amasra gezisinde eğlenceli saatler geçirdi. Belediye personeli ve...

Kültür turları düzenleyen İnönü Belediyesi vatandaşları bu kez de Batı Karadeniz turuna çıkardı.

Üç kafile olarak planlanan gezilerin ilk kafilesi günübirlik Safranbolu ve Amasra gezisinde eğlenceli saatler geçirdi. Belediye personeli ve profesyonel rehberler eşliğinde çıkılan yolculukta ilk durak Ankara Beştepe Millet Camii oldu. Daha sonrasında Safranbolu ve ardından İncekaya Kanyonu’nda cam terasa giden grup, kanyon manzarası eşliğinde sabah kahvaltısı yaptı. Safranbolu’nun tarihi ve turistik yerlerinden Eski Çarşı, Cinci Han, Arasta Çarşısı, Tarihi Kaymakamlar Evi, Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı, Eski Yörük Köyü gibi yerleri ziyaret eden kafile, turun Safranbolu bölümünü tamamlayarak Amasra’ya geçti. Amasra’nın eşsiz doğasını keşfeden vatandaşlar Tarihi Kemer Köprü, Ağlayan Çınar ve Tavşan Adası’nın doğal güzelliklerinin ardından Amasra Sahili’nde günbatımını izleyerek turu tamamlayıp burada fotoğraf çektikten sonra İnönü’ye döndü.

İnönü halkından gelen yoğun talepleri geri çevirmeyen Başkan Kadir Bozkurt’un talimatıyla gerçekleştirilen ilk Batı Karadeniz Turu’na keyifli bir gün geçiren İnönülüler, Başkan Kadir Bozkurt’a Safranbolu İnce Kaya Kanyonu’nda bulunan seyir terasında açtıkları pankart ile teşekkür ettiler. İnönü Belediyesi’nin düzenlediği günübirlik Batı Karadeniz turlarının da devam edeceği bildirildi.