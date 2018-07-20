İptal edilen Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi delege seçimleri

Ankara 2. İş Mahkemesinde görülen dava sonucu, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesinin bir süre önce yapılan delege seçimleri iptal edilirken, konuyla ilgili konuşan başkan adayı Safiye Eroğlu, mahkemeye seçimlerinin adil olmadığı gerekçesiyle başvurduğunu ve sonuçtan memnun olduklarını belirtti. Sağlık Sen Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise, karara karşı hukuka saygılı olunduğu belirtilerek, "Genel merkezimizin belirleyeceği yeni bir tarihte delege seçimlerimizi tekrarlayarak gücümüzü içimizdeki muhalefetlerimize bir kez daha göstereceğiz" denildi.

Sağlık-Sen Başkan adayı Safiye Eroğlu, mevcut Sağlık Sen yönetiminin ESOGU’de yeni bir şube açma kararının açılan dava sonucu iptal edildiğini hatırlattı. Şimdiki dava sonucunda ise, Mayıs 2018 de yapılan delege seçimlerinin iptal edildiğini, böylelikle bundan sonra yapılacak olan delege seçimlerine ESOGU üyelerin de katılacağını anlatan Eroğlu, seçimlerin adil olamadığı, delege adaylarına baskı yapıldığı ve usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle dava açtıklarını belirtti.

Eskişehir Devlet Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi başkan adayı Safiye Eroğlu, mahkemenin sonuçlandığını ve delegelik seçimlerinde usulsüzlük olduğunun kabul edildiğini söyledi. Yaşanan süreci anlatan Eroğlu, "Mahkeme Ankara’da 2. İş Mahkemesi’nde açıldı. İlk mahkeme kararı da zaten 1 Temmuz’da yapılacak olan başkanlık seçimine tedbir kararı koydurdu ve o iptal oldu. Sonra bu arkadaşlar tedbir kararına itiraz ettiler. Yani ’biz usulüne uygun yaptık’ dediler. Sonra mahkeme bu itirazı kabul etmedi, ’usulsüz evrakları istiyorsanız bir üst mahkemeye başvurabilirsiniz’ dedi. Ayın 16’sında ikinci duruşma oldu. Üçüncü duruşma da bugündü ve 2. İş Mahkemesi de karar verdi. Delegelik seçimlerinde usulsüzlük olduğunu ve benim dilekçemin kabul edilmediğini, Osmangazi Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımın da yeniden bu seçim sürecine dâhil olabilmelerini sağladı" dedi

Karşı açıklama

Sağlık Sen Eskişehir Şubesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 10 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Genel Merkezin vermiş olduğu yetki doğrultusunda şubemiz seçim sürecine girdiği belirtildi. Bu dönemde Genel Merkezinin, Osmangazi Üniversite çalışanlarının talepleri doğrultusunda Osmangazi Üniversitesini bölmüş ve Eskişehir Üniversite Şubesi olarak ikinci şubeyi şehrimize kazandırdığı anlatılan açıklamada, "Bu doğrultuda 14 Mayıs tarihi itibariyle delegelik başvuruları başlamış 16’sında son bulmuş ve 260 civarı delege başvurmuş ve 23 Mayıs tarihi itibariyle delege seçimleri başlamış ve 31 Mayıs itibariyle delege seçimleri son bulmuştur. Yönetim kurulumuz böyle bir süreçte hiçbir haksızlığa hukuksuzluğa mahal vermeyecek şekilde seçim sürecini sükûnet ile götürmeye gayret göstermiş isek de malum aday ve birkaç destekçisi bu süreci adlı makamlara taşımıştır. Bugün itibariyle kararını veren Ankara 2. İş Mahkemesi delege seçimlerimizi Eskişehir Üniversite Şubemizin kurulmasından dolayı iptal edilmiştir. Hukuka olan saygımız sonsuz olup, yüce mahkemenin vermiş olduğu bu kararı saygı ile karşılıyoruz. Biz Sağlık Sen Eskişehir Şube yönetimi olarak adaletin ve hakkaniyetin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Genel merkezimizin belirleyeceği yeni bir tarihte delege seçimlerimizi tekrarlayarak gücümüzü içimizdeki muhalefetlerimize bir kez daha göstereceğiz" denildi.