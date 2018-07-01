İran’da anne bebeğini bir mektupla sokağa bıraktı

İran’ın Tebriz şehrinde 2.5 aylık bir bebek, annesi tarafından yazılan bir mektupla ağacın altında bulundu.Tebriz’in Manzariye Caddesi’nde 2.5 aylık bir bebek, annesinin yazdığı bir mektupla birlikte ağacın altına bırakıldı. Talihsiz...

İran’ın Tebriz şehrinde 2.5 aylık bir bebek, annesi tarafından yazılan bir mektupla ağacın altında bulundu.

Tebriz’in Manzariye Caddesi’nde 2.5 aylık bir bebek, annesinin yazdığı bir mektupla birlikte ağacın altına bırakıldı. Talihsiz bebeğin beşiğinde bulunan mektupta İran toplumunun acı gerçeği olan yoksulluğu gösteren içler acısı bir hikaye yer alıyor. “Zehra” bebeğin annesi olduğunu söyleyen İranlı anne mektupta şöyle yazdı:

“Bu bebeği bulan kişiden onu Tebriz’in Behzisti (Çocuk Esirgeme Kurumu) kurumuna teslim etmesini rica ediyorum. Eşim vefat etti, benim ise maddi gücüm yok. Çocuğumu önce Allah’a, sonra size emanet ediyorum. Bu bebek 3 aylıktır ve ismi Zehra, ona kimlik alamadım. Kendim ise sokaklarda avareyim ve kimsem yok.”

Sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kıran bu olayın ardından Tebriz’in Çocuk Esirgeme Kurumunun halkla ilişkiler yetkilisi, bebeğin Tebriz’in 15 Nolu Karakolu polis memurları tarafından kuruma teslim edildiğini söyledi. Yetkili, Zehra bebeğin 2.5 aylık olduğunu ifade ederek, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İran’da birçok kez yaşandı

İran genelinde ara ara medyaya yansıyan benzer olaylar, ciddi endişelere yol açtı. Devletin açıkladığı resmi verilere göre, çeşitli nedenlerle yılda yaklaşık bin çocuk sokağa bırakılıyor. Hayat pahalılığı ve toplumsal sıkıntıların yanı sıra uzmanlar, İranlı kadınların yüzde 10’unun uyuşturucu madde bağımlısı olmasının çocukların sokağa bırakılmasının bir başka nedeni olduğunu söylüyor. Nüfusun çoğunluğu Azeri Türklerinden oluşan Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi olan Tebriz’de son yıllarda toplumsal sıkıntılar artış göstermekte.