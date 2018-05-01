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01 Mayıs 2018 Salı 11:07

İşitme engelli çift işaret diliyle birbirlerine ’Evet’ dedi

Bilecik’te işitme engelli genç çift, nikahta birbirlerine işaret diliyle ’Evet’ diyerek dünya evine girdi.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Nikah Salonu’nda işitme engelli Havva Nur Demir ile Okan Pektaş dünya evine girerken,...

İşitme engelli çift işaret diliyle birbirlerine 'Evet' dedi
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Bilecik’te işitme engelli genç çift, nikahta birbirlerine işaret diliyle ’Evet’ diyerek dünya evine girdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Nikah Salonu’nda işitme engelli Havva Nur Demir ile Okan Pektaş dünya evine girerken, çiftin ailesi duygu dolu anlar geçirdi. Bilecik Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Özbek, nikah öncesi çifte mutluluklar dileyerek, "Gönüllerini konuşturarak, tüm engelleri ortadan kaldırarak ve gönül birlikteliği yaparak belediyemiz evlendirme memurluğuna başvuran Havva Nur Demir ve Okan Pektaş’ın nikah törenlerine her iki aileler adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Ardından nikah memurunun söylediklerini dudak okuma yöntemi ile anlayan Havva Nur Demir ile Okan Pektaş, işaret diliyle ’evet’ dedi. Bu sırada salondakilerin alkışları arasında genç çift evlilik cüzdanını alırken, işaret diliyle birbirlerine ’Seni seviyorum’ dediler. Bu mutlu günde çiftin ailesi de duygu dolu anlar yaşadı.

Öte yandan, Okan Pektaş’ın İstanbul Kartal Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalıştığı, Havva Nur Demir’in ise ev hanımı olduğu öğrenildi.
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