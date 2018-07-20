İzmir’in Picasso’su otizmli Mahsun

Otizm teşhisi konulan 23 yaşındaki Mahsun Gül, sanatın engel tanımadığının en güzel örneği oldu. Kelimelerle değil resim yeteneğini konuşturan genç, azmetti ve açtığı sergideki Picasso resimleriyle büyük beğeni topladı. İsmi ’İzmirli Picasso’ olarak anılan Mahsun’un en büyük hayali, resim atölyesi açıp ünlü ressamlarla çalışmak.

Otizm teşhisi konulan 23 yaşındaki Mahsun Gül, sanatın engel tanımadığının en güzel örneği oldu. Kelimelerle değil resim yeteneğini konuşturan genç, azmetti ve açtığı sergideki Picasso resimleriyle büyük beğeni topladı. İsmi ’İzmirli Picasso’ olarak anılan Mahsun’un en büyük hayali, resim atölyesi açıp ünlü ressamlarla çalışmak.

İzmir’de yaşayan 23 yaşındaki Mahsun Gül’e çocukluğunda otizm teşhisi konuldu. Mahsun Gül, ailesinin desteğiyle bir takım eğitimler görerek normal okullarda yaşıtlarıyla birlikte öğrenim gördü. Otizm hastası Gül daha sonra Ege Üniversitesi Oto Boya ve Karoseri Bölümünü bitirdi. Yaşıtları gibi konuşamayan Gül, kendisini sözcüklerle değil resimle ifade ediyor.

Belediye kursunda resimle tanıştı

Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesinin KPSS hazırlık kurslarına katıldığı sırada engellilere yönelik düzenlenen resim kursları ilgisini çekti. Otizm hastası Gül daha sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünde engelli öğrenciler için açılan resim kursuna katıldı. İki yıl içinde resim öğretmeni Ömür Öcal Asri’nin destekleriyle kendini geliştiren Mahsun Gül, Picasso resimleriyle dikkat çekmeye başladı. Ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Picasso’nun çizgilerini ve sanatını kendine yakın bulan Gül, şimdi gece gündüz ünlü ressamın resimlerini kendi yorumu ve renkleriyle yapıyor. Picasso’nun resimlerini kendine çok yakın bulduğunu ve onun resimlerini gördükten sonra hayatını araştırmaya başladığını belirten Gül, ünlü ressama "Picasso olmazsa resim sanatı olmaz" diyecek kadar hayran. 23 yaşındaki Mahsun Gül’ün şimdi en büyük hedefi ise kendi atölyesini kurarak ünlü ressamlarla birlikte çalışabilmek.

"Ön yargılarımızı bir kenara bırakıp onları desteklememiz gerekiyor"

Merkezde 35 öğrencisi bulunduğunu ve hepsinin birbirinden özel ve yetenekli çocuklar olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Merkezi Resim Öğretmeni Ömür Öcal Asri, "Burada çocuklarımız resim yeteneklerini fark ettiler. Mahsun da bu öğrencilerimden biri. Kısa sürede kendini geliştirdi. Sergimize katılanlar Picasso’nun resimlerini Mahsun’un gözünden ve onun yorumuyla gördüler. Kendi çizgileri ve tarzı olduğunu fark ettim. Picasso’nun resimlerini önüne koyduğumda, onun ünlü bir ressam olduğunu ve yaşamadığını bile bilmiyordu. ‘Picasso da benim gibi resim yapıyormuş’ dedi. Daha önce yarım saat resim yaparken Picasso ile tanışınca çalışmaları saatlerce sürmeye başladı. Mahsun’la çalışmak çok keyifli" diye konuştu.

Mahsun’un annesi İlknur Gül ise çocuğunun hep arkasında olduğunu ve resim sevgisini desteklediğini ifade ederek şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı resim kursuyla kendini geliştirdi. Öz güveni arttı ve kendini mutlu hissediyor. Kimse otizmi bilmiyor. Oysa birçok kişinin yapamadığı şeyleri bu çocuklar yapıyor. Ön yargılarımızı bir kenara bırakıp onları desteklememiz gerekiyor. O zaman hayata daha fazla tutunup daha mutlu ve başarılı oluyor."