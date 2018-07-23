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23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:16

Kaçarak evlendi, 18 yıl sonra düğün yaptı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, kaçarak evlenen 3 çocuk sahibi Saniye-Soner Eser çifti 18 yıl sonra düğün yaptı.

Kaçarak evlendi, 18 yıl sonra düğün yaptı
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Hatay’ın Erzin ilçesinde, kaçarak evlenen 3 çocuk sahibi Saniye-Soner Eser çifti 18 yıl sonra düğün yaptı.

Bir düğünde tanışıp sevdiği Saniye Eser’i, "Yemeğe gideceğiz" diyerek köy meydanına çağıran ve araca bindirdikten sonra kaçıran Soner Eser, eşine verdiği düğün sözünü 18 yıl sonra yerine getirdi.

En büyüğü 15 yaşında 3 çocuğu olduğunu belirten Eser, "Biz hayatı göğüsleyerek başladık. İlk kaçtığımızda yatacak yerimiz dahi yoktu. Ama şu anda Allah’a şükürler olsun hiçbir eksiğimiz kalmadı. Birbirimize saygı-sevgi çerçevesinde yaşamayı sürdürdük. Düğün için konuştuğumuzda biraz münakaşalar oldu, ancak onaylandı. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Ben değerli aile üyelerimize ve bugün yanımızda olan bütün insanlara destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben eşimi seviyorum. Evliliğin çok güzel bir şey olduğunu onun yanında öğrendim. Nasip oldu 18 sene sonra düğünümüzü yaptık. Eğer yine nasip olursa 60 yaşına erersek yine bu şekilde düğünümüzü tekrar yapacağız" diye konuştu.
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