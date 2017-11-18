Kağıtsporlu izciler eğitim kampında

Kağıtspor’un Arslanbey ve Ertuğrul Gazi İzci Üniteleri, Kartepe’de eğitim kampına girdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor İzcilik branşı Arslanbey ve Ertuğrul Gazi Ergin İzci Üniteleri, Kartepe Pazarçayır İzcilik ve Doğa Sporları...

Kağıtspor’un Arslanbey ve Ertuğrul Gazi İzci Üniteleri, Kartepe’de eğitim kampına girdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor İzcilik branşı Arslanbey ve Ertuğrul Gazi Ergin İzci Üniteleri, Kartepe Pazarçayır İzcilik ve Doğa Sporları merkezinde kışa Hazırlık kampı gerçekleştirdi. Kamplara Kağıtspor eğitimci liderlerinden Ramazan Akkuş, Mustafa Kanıbol ve Alper Önder Döner ’in yanı sıra 100 izci ve izci gönüllüleri katıldı.

Kamp boyunca mavi beyazlı izcilere temel izcilik bilgileri, teknik iz ve işaretleri, okçuluk, matrak, mangala, izci düğümleri, çadır kurma, doğada hayatta kalma, gece yürüyüşü, ateş yakma konularında eğitimci liderler tarafından teorik eğitimler verildi. İzciler aldıkları teorik eğitimleri kamp boyunca pratiğe çevirme fırsatı buldu. Verilen eğitimlerin yanı sıra izciler ekipler halinde kampa getirdikleri Köknar ağacı fidanlarını kamp alanında belirledikleri yerlere diktiler.



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Kamp ateşi programı sonunda Kamp Müdürü Mustafa Kanıbol, kampta verilen eğitimlerin sosyal hayatta da izcilere faydalı olacağını amaçlarının: dürüst, ahlaklı, kendine güvenen, hedefi ve idealleri olan, vatanını ve bayrağının seven, milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek olduğunu ifade etti.