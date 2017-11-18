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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:54

Kağızman MYO Genç Girişimciler Topluluğu’ndan örnek davranış

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kağızman Meslek Yüksekokulu (MYO) Genç Girişimciler Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Kağızman Belediyesi’nin katkıları ile Erzurum Araştırma...

Kağızman MYO Genç Girişimciler Topluluğu'ndan örnek davranış
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Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kağızman Meslek Yüksekokulu (MYO) Genç Girişimciler Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kağızman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Kağızman Belediyesi’nin katkıları ile Erzurum Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji bölümündeki kanser hastalarını ziyaret etti.

Erzurum Araştırma Hastanesi’nde hastalarla bir araya gelen Kağızman MYO Genç Girişimciler Topluluğu öğrencileri bir süre Onkoloji ve Hematoloji Bölümündeki hastalarla sohbet etti. Hastalarla yakından ilgilenen öğrenciler, polikliniklerde bulunan çocukları da unutmadı. Öğrenciler, Kağızman esnafının katkılarıyla alınan ve yanlarında getirdikleri oyuncak ve boyama kitaplarını poliklinikteki çocuklara hediye ettiler.

Kağızman Meslek Yüksekokulu Genç Girişimciler Topluluğu adına açıklama yapan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü II. Sınıf öğrencilerinden Önder Baran, “Özellikle bu hastalıktan dolayı çocukluklarını tam olarak yaşayamayan, okullarından, arkadaşlarından uzak kalarak çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katılamayan ve sevdikleri bazı yiyecekleri dahi yiyemeyen çocuk hastalar ile birlikte tedavi süresince maddi ve manevi sorunlar yaşayan ailelerine destek olmak. Zor günlerinde yalnız olmadıklarını kendilerine hissettirerek onlara moral ve motivasyon sağlamak adına bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Baran, “Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulunun tüm akademik, idari personeli ve öğrencileri adına tüm hastalarımıza iyi dilek ve temennilerimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her birine acil şifalar diliyoruz. Bu ziyarete katkı sağlayan başta KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan olmak üzere, Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Yunus Zengin’e Erzurum Araştırma Hastanesi yetkililerine, Kağızman Belediyesine, Kağızman halkı ve esnafına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan tedavisi bitmiş bir hastanın evine dönmek üzere hazırlık yaptığını gören Kağızman Meslek Yüksekokulu Genç Girişimciler Topluluğu öğrencileri, bu durum karşısında yaşadıkları sevinci hasta ve hasta yakınları ile paylaştı.

Hasta yakınları ise öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, vakit buldukça ziyaretlerine gelmelerini istediler.

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