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29 Nisan 2018 Pazar 09:05

Kanser hastası öğrencinin son görüntüleri ağlattı

Bursa’da, 16 yaşındaki görme engelli Ümit Aslan, yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybetti. Aslan’ın, 5 ay önce okul için kaydedilen görüntülerde, "Gözlerin görseydi ilk neyi görmek isterdin" sorusuna verdiği cevap,...

Kanser hastası öğrencinin son görüntüleri ağlattı
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Bursa’da, 16 yaşındaki görme engelli Ümit Aslan, yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybetti. Aslan’ın, 5 ay önce okul için kaydedilen görüntülerde, "Gözlerin görseydi ilk neyi görmek isterdin" sorusuna verdiği cevap, herkesi hüzne boğdu.

Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni Merve İkiz tarafından 5 ay önce hazırlanan ve okulun sosyal medya hesabından paylaşılan “Gönül gözüyle gören inci taneleri” adlı sohbette, Ümit Aslan, "Gözlerin görseydi ilk neyi görmek isterdin" sorusuna verdiği cevapla herkesi hüzünlendirdi. Aslan’ın "Kabe’yi görmek isterdim" dediği görüntüler izleyenleri ağlattı.

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün vefat eden Ümit Aslan, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.
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