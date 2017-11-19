Kent Konseyi Büyükdere ve Gültepe Mahalle Meclisleri Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Büyükdere ve Gültepe Mahalle Meclisi ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarete Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi Büyükdere Mahalle Meclisi Başkanı Şehnaz Uzundumlu, Odunpazarı Kent Konseyi Gültepe Mahalle Meclisi Başkanı Mahsuni Ilgın ile Büyükdere ve Gültepe Meclis üyeleri katıldı.

Mahalle sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Başkan Kurt, kent konseyi ve mahalle meclislerinin önemine değindi. Başkan Kurt, “Kent Konseyine verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkür aynı zamanda kentinize sahip çıktığınız için. Burada kurallar sivil insanlar tarafından koyuluyor ve değiştiriliyor. Kent konseyleri insanların ortak sorunları ile ilgili, her türlü işi yapar, yapmalıdır. Mahalle meclisleri benim başından beri önemsediğim bir şey. Çünkü merkezde yaptığımız çalışmalarda; ekonomik durumu iyi olan, kültürel durumu buna elverişli olan insanlar geliyor; katılıyor, üretiyor. Ancak esas sorunun sahibi dışarıda, mahallede. Şuanda Eskişehir, Türkiye’nin en iyi, başarılı ve gelişmiş illerinden birisi olmasına rağmen, yüzlerce okuma yazma bilmeyen insan var. Biz, bu insanları kazanmalıyız. Bizim bu insanları bulmamız ve onlara dünyayı öğretmemiz, tanıtmamız gerekiyor” dedi.



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Uzundumlu, Ilgın ve meclis üyeleri ise Başkan Kurt’a hem Odunpazarı’nda yaptıkları için hem de Odunpazarı Kent Konseyi ve mahalle meclislerine verdiği destekten için teşekkür etti.