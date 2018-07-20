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20 Temmuz 2018 Cuma 17:25

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Selahattin Seymen Kocaeli’nin Karamürsel Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi Selahattin Seymen Kocaeli’nin Karamürsel Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Seymen’in cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Deniz Ordonat Merkez Komutanı Deniz Albay Ercan Ferman, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazinin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Selahattin Seymen’in naaşı, cuma namazını müteakip Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla Ereğli Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
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