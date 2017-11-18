Kış ayına özel bağışıklık güçlendirici besinler

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bakteri, virüs, mantar, küf ve hatta kanser hücreleri ile savaşan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir ömür için bitki ve baharatlardan faydalanılmasını önerdi.Zencefil...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bakteri, virüs, mantar, küf ve hatta kanser hücreleri ile savaşan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlıklı bir ömür için bitki ve baharatlardan faydalanılmasını önerdi.

Zencefil bakterileri öldürür ve ateşi düşürür

Zencefilin içerdiği fitokimyasallar ile anti bakteriyel, anti inflamatuar (iltihap karşıtı), ateş düşürücü ve ağrı giderici özelliklere sahip olduğunu anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Geleneksel Hint Ayurveda tıbbında zencefil kökü koliği olan bebeklerde sindirime yardımcı olmak, yetişkinlerde de hazımsızlık için kullanılmaktadır. Hamile kadınlarda sabah bulantıları ve deniz tutması gibi durumlarda zencefil bulantı ve kusma için doğal bir çözümdür. Yapılan bir çalışmada sabah bulantıları olan gebelerde ağızdan 1 g zencefil alımı bulantıların sıklığı ve şiddetini belirgin ölçüde azalttığı saptanmıştır. Warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar zencefille etkileşime geçtiğinden, bu ilacı kullananların zencefil tüketmeleri sakıncalıdır.” diye konuştu.

Mantarlara karşı biberiye kullanın

Akdeniz yemeklerinde taze veya kurutulmuş olarak zengin aroma kazandırmak için biberiye sıklıkla kullanıldığını anlatan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Güçlü antioksidan özellikleri ile yapılan çalışmalar antibakteriyel ve antifungal (mantar karşıtı) özellik gösterdiğini göstermiştir. Biberiye yüksek karnosik asit içeriği ile Alzheimer hastalığı ve inme riskini azaltmada yardımcıdır. Kış aylarında da 4-6 g arası çekilmiş, öğütülmüş ya da taze biberiye yaprakları bağışıklığı arttırmak için tedavi edici doz olarak kullanılabilir” dedi.

Soğuk algınlığı ve Nezle belirtilerine karşı Sarımsak birebir

Kardiyovasküler hastalıklara karşı korumadan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar çok sayıda sağlık faydası olan sarımsak yüksek konsantrasyonda kükürtlü bileşik içerdiğini belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, açılmasını şöyle sürdürdü;

“Bu bileşikler hem sarımsağa aromasını verir hem de bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruma sağlar. Soğuk algınlığının sayı ve süresini azalttığı için özellikle kış aylarında günde 1 diş taze sarımsak tüketilebilir. Sarımsak aynı zamanda antibakteriyel özelliği ile midede büyüyen ve mide kanseri , mide ülserine yol açan Helikobakter pilori bakterisini öldürmede etkilidir. Helikobakter piloriye maruz kalan bireylerin çoğunda antibiyotik tedaviye direnç görülür. Sarımsak antibiyotik ile sinerjetik etki yaptığından tedavi için etkili bir yaklaşım olabilir.

Karanfil ağrıyı azaltır ve bakterilerle savaşır

Karanfil yağı analjezik (ağrı kesici) ve antiseptik (mikropkıran) olarak kullanılmaktadır. İçerdiği bileşikler ile hem antibakteriyel ve antifungal (mantar karşıtı) özellikte hem de yaşlanma süreciyle mücadelede etkilidir. Yüksek miktarda fenoller ile karanfil ilerlemiş, gelişmiş glikasyon son ürünlerinin (AGEs) oluşumunu bloke etme yeteneğine sahiptir. AGEs kırışıklıklar ve katarakt gibi çoğu yaşa bağlı sorunlarla ilişkili olan bileşiklerdir.

Fesleğen doğal bir kanser savaşçısıdır

Bu bitkinin yaprakları pesto sosunun ana maddesidir. Fesleğenden türetilen yağların laboratuar çalışmalarında çeşitli bakterilere karşı etkili olduğu görülmüştür. Fesleğen yeşil yapraklı bitki ve sebzelerde (maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz) de bulunan bir bioflavonoid olan apigenini içerir. Bu bileşik bağışıklık sistemine kanserle mücadelede yardım eder. Yapılan araştırma çalışmaları apigeninin; DNA oksidatif hasarını azalttığı, insan lösemi hücrelerinin büyümesini yok ettiği, kanserli hücre ölümlerini arttırdığı, bir antiinflamatuar (iltihap karşıtı) ve kas rahatlatıcı özellik gösterdiğini saptamıştır.

Kekik doğal öksürük gidericidir

Kekik çayı, şurubu ya da buharının solunması ile bronşitlere faydalıdır. İçerdiği aktif bileşik timol ile ağız gargaralarında ağız bakterileri ve plak oluşumunu da azaltır.

Zerdeçal bağışıklığı arttıran süper baharat

Zerdeçaldaki aktif bileşen kurkumin antikanser ve anti inflamatuar (iltihap karşıtı) özelliktedir. Kurkumin köri tozu üretiminde de kullanılır. Vücutta inflamatuar olayları engellediğinden artiritin neden olduğu ağrıları veya nezle gibi soğuk algınlıklarını gidermede etkilidir. Kurkumin bağışıklık hücrelerinin yeteneğini arttırır ve mikropları yok eder.

Mantar bağışıklığı destekleyici görev görür



Loading...

Yenilebilir mantarların birkaç türü güçlü bağışıklık desteği sağlar, popüler olanları maitake ve shiitake mantarlarıdır. Bu mantarlardaki özel fitonutrientler kansere ve patojenik mikroorganizmalara karşı bağışıklık yanıtını optimize eder. Bu mantarlardaki ana maddeler beta glukan ve polisakkaritlerdir. Bu doğal bileşikler makrofajlar, interferon, T hücreleri ve doğal öldürücü hücreleri aktive eder, kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Beta glukan aynı zamanda bulaşıcı hastalıklara karşı fagositozların (mikropları yok eden özel bağışıklık hücreleri) aktivitesini arttırarak, vücudun direncini güçlendirir. Mantarların, hayvan modellerinde yapılan çalışmalarda da virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı direnci arttırdığı gösterilmiştir.”