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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:48

Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Milli Birlik ve Kahramanlık” konulu kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından başarı belgeleri...

Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Milli Birlik ve Kahramanlık” konulu kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Avcu, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilere başarı belgelerini takdim eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kitap okumanın önemine değinerek, “Ülkemizde istenilen seviyelerde olmayan kitap okuma oranlarını yükseltmeliyiz. Düşünen, problem çözebilen, okuduğunu hızlı ve doğru algılayabilen bir toplum haline gelmemiz için bu şarttır. Kitap okumak bir boş zaman uğraşı değildir. Gerek öğrencilerimizin gerekse tüm vatandaşlarımızın planlı ve programlı şekilde zaman ayırarak kendilerine uygun kitapları seçerek okuma etkinlikleri gerçekleştirmelidirler. Okuyan insanların çevresine, olaylara ve hayata bakış açılarının değişerek, ufukları gelişir. Okumak, öğrencilerimizin her dersteki başarılarını da doğrudan etkiler” dedi.

Konuşmasının ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş yarışmada dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim etti.

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