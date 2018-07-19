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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:44

Kitap okuyan müşterilerine bedava çay veriyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kıraathane işletmeciliği yapan Sercan Çelik, insanları kitap okumaya teşvik etmek için 1 saat kitap okuyan müşterisinden çay parasını almıyor.İzmit’te Akarca Mahallesi’nde bulunan kıraathane işletmecisi...

Kitap okuyan müşterilerine bedava çay veriyor
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kıraathane işletmeciliği yapan Sercan Çelik, insanları kitap okumaya teşvik etmek için 1 saat kitap okuyan müşterisinden çay parasını almıyor.

İzmit’te Akarca Mahallesi’nde bulunan kıraathane işletmecisi Sercan Çelik, 1 saat kitap okuyan müşterilerinden çay parası almıyor. Kampanya için iş yerine kitaplık yaptığını ifade eden Çelik, “Kıraathaneler çok büyük kitlelere hitap ettiği için böyle bir uygulamaya karar verdik. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya ilginin olduğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Amacımız, kitabı daha çok nasıl okutabiliriz? Düşündük, kitap okuyana çaylarını biz ikram edelim dedik. Onlarda köşelerinde kitaplarını okusunlar, biz de çayımızı ikram edelim diye düşündük. Bu kampanyamızda büyük ilgi gördü” şeklinde konuştu.
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