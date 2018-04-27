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27 Nisan 2018 Cuma 20:35

KKTC’de Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018" KKTC’nin Lefkoşa kentinde başladı.

KKTC'de Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları başladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018" KKTC’nin Lefkoşa kentinde başladı.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018, KKTC’nin Lefkoşa şehrinde ki Güven Park’ta bugün başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan oyunlarda Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyeleri yer alacak.

Oyunların açılış törenine KKTC Başbakanı Tufan Erhürman , "KKTC denince ilk akla gelen sektör yükseköğrenimdir. Üniversiteler, bir yandan öğrencilere gönül verdikleri meslekleri icra etmek için gerekli donanımı sağlarken aynı zamanda da araştırma-geliştirme faaliyetleriyle topluma hizmet sunmayı başlatan yerledir" ifadelerini kullandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığını çok ciddi ve önemli bir çalışma sergilemesinden dolayı tebrik eden Erhürman, en büyük teşekkürü sosyal sorumluluk hisseden ve hissedilmesini sağlayan üniversite öğrencilerine ayırdığını belirtti.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi de açılış töreninde yaptığı konuşmada, oyunlarda yarışacak öğrencilerin dünyanın en asil amacı olan “hayat kurtarma” adına bir araya geldiklerini söyledi. Çelebi, tümü üniversite öğrencisi olan gençlerin gönüllü olarak, sorumluluk bilinciyle yarışacaklarını ifade ederek, gerçek bir olayla karşılaşmaları halinde kurtaracakları hayatların manevi hazzını muhakkak hissedeceklerini ifade etti.
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