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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:51

Kuaför ve güzellik salonlarına tatil

Kocaeli’de bulunan erkek kuaförü ve berber, kadın kuaförleri ve güzellik salonları Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar neticesinde haftada bir kapalı olacak.

Kuaför ve güzellik salonlarına tatil
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Kocaeli’de bulunan erkek kuaförü ve berber, kadın kuaförleri ve güzellik salonları Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar neticesinde haftada bir kapalı olacak.

Koceli’de erkek kuaförü ve berber, kadın kuaförü ve güzellik salonları artık haftanın bir günü kapalı olacak. İlgili meslek odalarının teklifi üzerine Kocaeli Valiliği tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar odasının görüşleri alınarak, Prekende Ticaretin Düzenlenmesi kanunu gereği erkek kuaförü ve berber, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının çalışma günleri ile ilgili çalışma yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre Kocaeli il ve ilçelerinde 20 Kasım’dan itibaren erkek kuaför ve berberleri Pazar günleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları ise salı günleri kapalı olacak. Alışveriş merkezleri bünyesinde sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin bu karardan muaf tutulmasına karar verildi. Düğün ve özel günlerde açık olacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının ilgili meslek odasının kontrolüyle açık olabilecek.

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