HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 21:50

Mescidi Aksa’da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı

Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı Mescidi Aksa’da Ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

Mescidi Aksa'da Ramazan ayı için hazırlıklar başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı Mescidi Aksa’da Ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

Filistin Vakıflar ve Dinişleri Bakanlığı 15 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı için Mescidi Aksa’da iftar çadırları kurmaya başladı. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada, Bakanlık tüm namazların zamanlarını kapsayan Ramazan ayı için bir program hazırladığını belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku