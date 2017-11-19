Milletvekili Aydemir, Dışişleri bütçesinde konuştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Elhamdülillah, şimdi, çözen, sorunların üzerine sürekli giden bir yaklaşımdayız. Bu hâli siyasi zemin olarak önümüze koyan liderlik anlayışına medyunu şükranız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2018 yılı Bütçesi Dışişleri Bakanlığı görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin küresel boyutta duruşunu tarif etti, dış ilişkilerde hassasiyet, dikkat ve kırmızı çizgileri paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye temsil ettiği değerlere uygun bir üslup, kıymet hükümlerimize yaraşan bir vakar, millî iradeyi tarif eden bir haysiyet; mazlumların, mağdurların ahlarını dindirmeye amade bir vicdan örgüsü içinde seçkin bir dış politika takip ediyor.’ kaydını düştü.

Aydemir’den bir tarif ve bir tespit

Konuşmasına bir mütefekkirin tarifiyle başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Başlarken bir ecnebi bilge isim bir ifade kullanmış, onu ben kayda geçmek istiyorum, diyor ki: “Bir politikacının amacı sürekli iktidarda kalmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de sorunları çözme yeteneğini kaybeder. Bu tarif tam da ak iktidar anlayışından önceki hâli izah ediyor, bizden önceki hâl tam da böyleydi Başkanım. Elhamdülillah, şimdi, çözen, sorunların üzerine sürekli giden bir yaklaşımdayız. Bu hâli siyasi zemin olarak önümüze koyan liderlik anlayışına medyunu şükranız, teşekkür ediyoruz” dedi.

Aydemir: “Türkiye’nin değerleri her şeyden önemli”

“Türkiye temsil ettiği değerlere uygun bir üslup, kıymet hükümlerimize yaraşan bir vakar, millî iradeyi tarif eden bir haysiyet; mazlumların, mağdurların ahlarını dindirmeye amade bir vicdan örgüsü içinde seçkin bir dış politika takip ediyor” sözleriyle izlenen dış politika eksenine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, “Dış dünyada omurgasız ve etekleyen bir Türkiye artık yok, eziklik yok, siliklik yok. Hakikaten bunu anlatırken bir inşirah, bir gönül ferahlığı duymamak mümkün değil. Küresel güçlerin her dediğine baş eğen, onların izleri üzerinde yürüyerek mağdur, mazlum dinlemeden insanlık değerlerini hiçe sayanların ortağı olan bir Türkiye artık yok. İçine kapanmış, dış dünyayla bağlarını koparmış, kendini başkalarının politikalarına terk etmiş bir Türkiye yok. “Dünya 5’ten büyüktür.” gerçeğini en yüksek perdeden vurgulayarak 72 milletin sesi olan bir Türkiye var dış politikada. Elhamdülillah diyoruz, çok şükür diyoruz. “Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şart.” diyen bir Türkiye var” dedi.

Dış politikada AK ufuk çizgisi

AK Parti iktidarları döneminde izlenen dış politikayı kavramlarla aktaran Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti:

“Dış ilişkilerde ak iktidarla kazanılan ufuk tarihî bir çizgidir. Türkiye Arakan’dadır, Türkiye Somali’dedir, Irak’tadır, Venezuela’dadır. Türkiye yer kürenin her yerinde artık vardır ve lider ülke konumundadır. D8 gibi dünyadaki mevcut statükoya karşı koyan bir gücün merkezidir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydıyla “D8 belli ülkeleri, belli kesimleri, belli gelir gruplarını kollayan statükoya karşı bir itirazın eseridir, böyle kuruldu. D8 adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu sistemleştiren mevcut düzene karşı aynı zamanda önemli bir teklif, kuvvetli bir tezdir.” Evet aynen böyledir. Türkiye böyle bir tezin yazılabildiği cesamet ve heybette bir ülkedir. Türkiye kendisine inanan, güvenen ve yatırım yapan hiç kimse ve hiçbir ülkenin pişman olmadığı bir ülkedir”

Aydemir Maduro’nun tespitlerini aktardı

Türkiye’nin dış politikadaki çizgisi ve itibarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Venezuella Devlet Başkanı Maduro’nun Türkiye’ye ilişkin tespitlerini aktardı. Milletvekili Aydemir, “Ülkenin son on beş yıllık gelişme, kalkınma ve küresel boyutta lider ülke olma konumuna inadına muhalif duranlar olsa da ülkemiz dış dünyada mazlum ve mağdurların sesi, güçsüz ülkelerin destekçisi, dosta müşfik, düşmana çelik bir irade sergileyen ülke olarak tarif bulmaktadır. Bakınız, daha birkaç hafta önce yaşanan bir olay var. Türkiye’nin dış dünyada kazandığı itibar ve heybeti biz değil, Amerika kıtasındaki bir ülkenin devlet başkanı söylüyor, diyor ki Venezuela Devlet Başkanı Maduro: “Dünya birkaç ülkeden çok daha büyük. Biz çok merkezli ve çok kutuplu bir dünyanın kurulacağından eminiz. Dünya iş birliğine, barışa ve eşitliğe dayanan bir denge üzerinde yeni güç odaklarının ve kutuplarının doğacağını, böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Bu dünya için mücadele edilmeli, o yüzden Türkiye’ye geldik çünkü Türkiye’ye güveniyoruz, inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz, tarihine ve kültürüne inanıyoruz.” Türkiye’nin dış dünyada oluşturduğu algı bu, elhamdülillah şükrediyoruz bu hâle. Güven ve istikrar, samimiyet ve itimat, dik duran bir ülke, emin bir coğrafya” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin AB politikası

Türkiye’nin AB sürecindeki politikasına da değinen Milletvekili Aydemir, “Avrupa Birliği adaylığı sürecine ilişkin tespitinde ak önderimizin dediği gibi Türkiye sıradan bir ülke değil, biz kapı kulu değiliz; bizim bir onurumuz var, bir haysiyetimiz var. Bizim bu onurumuzla, bu haysiyetimizle oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz ve beliğ, net bir not ak önderden: “Avrupa pazarı bizim için ne kadar önemliyse biz de Avrupa için o kadar, belki çok daha fazla önemliyiz.” Başka söze hacet yok, o kadar yani net, çok net, çok açık, çok berrak” dedi.

Milletvekili Aydemir’den muhalefete çağrı

Konuşmasında İslamofobi salgınına ve FETÖ gibi ihanet odaklarının bazı ülkelerce desteklendiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, “Türkiye’nin olanca iyi niyetli, barışçıl çaba ve yaklaşımlarına karşılık ülkeyi dar bir kalıpta ve silik bir üslupta görmek isteyen bazı ülkeler bizim millî birliğimizi, bizi tarif eden dirliğimizi tehdit etmeye çalışan şer güçleri içlerinde barındırmaya ve beslemeye devam ediyorlar. Bölücü terör örgütü hainlerinin bazı Avrupa ülkelerinde yuvalandığı aşikârdır. FETÖ iblislerine yuva olan ülkeler var, bu hepimizin bildiği bir hakikat. Bu tavır ve politikaların altında yatan tek gerçek var: Türkiye dünyada söz sahibi ülkeler arasında olmasın, Türkiye kendi iç meseleleriyle uğraşıp içine kapansın, tek amaç bu. Bizi dış dünyada silik görmek istiyorlar, özetin özeti bu, hâlin özeti, hâlin hülasası. Diğer yandan, bizi de tarif eden İslam’a karşı bir düşmanlık yaydırılıyor Avrupa’da, Amerika’da, islamofobi salgını var. Bizim yüce inancımızı terör olaylarıyla ilişkilendirip küçük düşürmek niyeti bu. Bu bapta biz tüm siyasi partilerimize de çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki: “Bölücü terör örgüt ve örgütlerine, FETÖ iblislerine kucak açanlara, islamofobi salgını başlatarak değerlerimizi yok etmeye uğraşanlara karşı aynı millî irade duruşunu gösterelim; bir olalım, birlik olalım ve diri olalım. Hiçbir siyasi çıkar ülkemizin ali menfaatlerinin önüne konulmasın çünkü başka Türkiye yok ve bizim uğruna can vereceğimiz başka kutsal vatan toprağı yok. Gelin ak önderin dünya önündeki dik duruşunu destekleyin, Gelin, dış dünyada yazılan bu tarihe siz de ortak olun. Burada bir sual açıyorum: Var mısınız? Diyorum” çağrısını yaptı.

Aydemir, dadaşların bakış açısını dile getirdi

Vatandaşın, Türkiye’nin dış dünyaya karşı vakur duruşunu övgüyle izlediğini ve takdir topladığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum’la ilgili gözlemlerini paylaştı. Milletvekili Aydemir, “Ben hayatının tamamını Erzurum’da geçirmiş bir arkadaşınızım. Oradan projekte olmak, oradan hayatı okumak, dünyaya bakmak çok daha geniş bir ufuk açıyormuş, buraya geldikten sonra bu hâli çok daha net gördüm. Başlarken, silik bir dış politikamız yok demiştim. Hakikaten beyinler, beyinleri etkiliyor. Bu bir ilahi hakikat, sünnetullah gereği böyle bir yansıma var. Erzurum’da daha önce edilgen politikaların yansımasını insanlarımızın üzerinde görmüş, aynelyakin müşahede etmiş bir arkadaşınız olarak şimdi tam tersi bir hâli gözlemliyorum. Daha dik duran, daha vakur bir duruş sergileyen insanlarımızın hâletiruhiyelerine şahidim ben. Onlardan aldığım izlenimleri Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlıklarımızın bütçe görüşmelerinde aktarmaya çalışıyorum. ‘dedi.



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Aydemir, ‘Bakanlığımızın çalışmalarına çok teşekkür ediyorum Değerli Bakanım. Bütçemiz Allah’ın izniyle hayırlı olacaktır. Bereket diliyorum” temennisinde bulundu.