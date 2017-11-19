Milletvekili Aydemir: “Seçilmişiz diye polise hakaret etmek haddi aşmaktır”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı HDP milletvekillerinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki sözlerine tepki vererek, “Seçilmek yine bu milletin parçası olan, milleti temsil eden, milleti bürokratik kademelerde ifade eden insanlara hakaret...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı HDP milletvekillerinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki sözlerine tepki vererek, “Seçilmek yine bu milletin parçası olan, milleti temsil eden, milleti bürokratik kademelerde ifade eden insanlara hakaret hakkını da kimseye vermez” dedi.

Aydemir’den HDP’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Bütçesindeki konuşmasının son bölümünde HDP temsilcilerine tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Yine “Milletvekillerimizi ziyaret edemiyoruz, Bir milletvekilimize hakaret edildi.” gibi bir ifade kullandı HDP Milletvekili. Şunu açık söylüyoruz, her zeminde söylüyoruz: Milleti ifade eden, millet iradesini ifade eden, seçilerek gelen herkese saygımız sonsuz. Ancak, seçilmek gene bu milletin parçası olan, milleti temsil eden, milleti bürokratik kademelerde ifade eden insanlara hakaret hakkını da kimseye vermez. Oradaki polisler bizim adımıza vazife yapıyorlar. Seçilmişiz diye polise hakaret etmek haddi aşmaktır. Ezcümle şunu söylüyorum: Millî-yerli anlayışı bütün siyasi kadroların desteklemesi lazım. Özellikle dış politika bağlamında bu hâlden hiçbirimizin taviz vermemesi lazım. Hele hele ülkemizi gammazlar pozisyona düşmek hakikaten bir fani için düşülebilecek en düşük derekedir, altını çiziyorum” dedi.

Aydemir’in Bingöl gözlemi

Konuşmasında Bingöl’de yaşadığı bir olayı paylaşan Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesindeki insanların terörle mücadelede devlete kalbi destek verdiklerini belirterek, “Ben bir daha ona karşılık Bingöl’de yaşadığım hadiseyi söylemek istiyorum arkadaşlar: Bingöl bize komşu bir il. Ben daha önce Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığını 3 dönem yaptım. Bingöl’le iç içeydik, sürekli gidip gelirdim. Yine sürekli gidiyorum, bölgenin bütün illerini geziyorum. Kendilerine oy vermiş bir kesimle toplantı yaptım ben, çok sayıda insan vardı, yürekleri pırıl pırıl insanlar bunlar. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımıza vurgu yaparak Değerli Bakanım -demin not düştüğü için söylüyorum- orada insanlarımızın ısrarla benden talebi şu oldu: “Allah aşkınıza, şu terörle mücadeleyi sakın ola sekteye uğratmayın. Vermiş olduğunuz mücadeleye şükran duyuyoruz. Bu mücadele sayesinde çok daha rahatız, çok daha kardeşane bir iklim üzere yaşıyoruz” diye konuştu.

Aydemir: “Bize istikameti millet çizer”



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“Bize istikameti millet çizer. Biz bu milletin çizdiği istikamet üzere siyaset yapıyoruz, politika üretiyoruz” vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, “Dışarıdakiler ne der, buna bakmıyoruz; bize millet ne der diye bakıyoruz. Cenab-ı Hakk’ın inayeti nerede açığa çıkar, buna bakarak politika üretiyoruz. Millî birliğimiz, bütünlüğümüz, vatan içerisindeki hâlin çok daha müreffeh dizayn edilmesi her şeyin önündedir, üstündedir. Bunu temin için bütün bakanlıklarımız politika geliştiriyor, Dışişleri Bakanlığımız da bu işin öncüsü pozisyonunda. Kendileri de zaten başlarken “Benim gücümü arkadaşlarım ifade ediyor” dedi, ben de Bakanımızın arkadaşlarına katkıları için teşekkür ediyorum bu bapta. O yüzden, arkadaşlar, hâli sadece tekdüze görmemek lazım, sadece kendi veçhemizden, kendi penceremizden gözlemleyip ona göre görüş serdetmemek lazım” ifadesini kullandı.