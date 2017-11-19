Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, Bilecik’te tiyatro sahnesinde anıldı

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde; sahne alan ’’Bir Yer Bir Nesne Bir Fiil’’ adlı oyun, beğeniyle izlenirken, tiyatro sonrası hayatı kaybeden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nu...

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde; sahne alan ’’Bir Yer Bir Nesne Bir Fiil’’ adlı oyun, beğeniyle izlenirken, tiyatro sonrası hayatı kaybeden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nu anıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alan ’’Bir Yer Bir Nesne Bir Fiil’’ adlı oyunu; Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Nail Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit ve vatandaşlar izledi. Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’te tiyatro ve sanat adına güzel çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, ’’Ben bizlere bu akşam güzel ve anlamlı oyunları dolayısıyla sanatçı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan ve tiyatronun yanında yer alan bütün değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

’’Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle anıyorum’’

Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmasında ayrıca dün hayatını kaybeden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nu da rahmet duygularıyla andıklarını belirterek, ’’Bugün Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle duyduk. Milli sporumuza büyük katkıları olan gönüller şampiyonumuz Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun’’ dedi.

’’Bilecik’te tiyatro alanında yapılanlar insana verilen önemin bir göstergesidir’’

Oyun Yönetmeni ve Sanatçı Hakan Bilgin ise yaptığı konuşmada; "Bilecik’te tiyatro ve sanat alanında yapılan güzel çalışmaların insana verilen önemin bir göstergesidir ifadelerini kullanarak; ’’Öncelikle bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık 10 yıl önce Bilecik’teydim. Hakikaten belediye başkanları, politikacılar işlerini yaparken, iyi organizatörler ve çalışma arkadaşlarına sahip olmazlarsa halk ile bazen iletişim kurulmayabiliyor. Onun için sizler bu anlamda Bilecik’te yaşayan şanslı insanlarsınız. Bu manada açık ve vizyonu olan bir belediye başkanımız var. Siyasetle ilgilenmeyen birisi olmama rağmen başkanımızın belediye başkanlığını devam ettiğini duyduğumda çok sevindim. Gerçekten bunu siyaset için söylemedim. Çünkü sanat adına çok güzel eserler yapılmış. Bunlar sizlere verilen değerin bir göstergesidir. Ben bu güzel çalışmaların devam etmesini diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.



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Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmaların ardından sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.