Minik yüreklerden ’Mehmetçik’ için büyük adım

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet ve Gazi Kemal İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, kendi elleriyle yaptıkları bileklik ve ve kolyeleri Mehmetçik Vakfı yararına düzenledikleri kermesle satışa sundular.Okulun giriş salonunda yapılan kermese...

Kütahya’nın Emet ilçesinde Gazi Emet ve Gazi Kemal İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, kendi elleriyle yaptıkları bileklik ve ve kolyeleri Mehmetçik Vakfı yararına düzenledikleri kermesle satışa sundular.

Okulun giriş salonunda yapılan kermese Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Müftüsü İsmail Temur, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Okul müdürleri, öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermes’in açılış kurdelesine Kaymakam Çiçek ve protokol üyeleri birlikte kesti. Öğrenci velileri açılış sonrası kermese yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 200 öğrenci velisi ve vatandaşların katıldığı Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenen kermesten elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı’hın banka hesabına yatırılacağı bildirildi.

Kermeste sunum yapan öğrencilerin yaka kartlarında, 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir ve geçtiğimiz ay hain saldırıda Şehit olan Kütahya Altıntaş İlçesinden Veysel Temel’in ismi olması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

"Öğrencilerimize bu çalışmaları için teşekkür ediyorum"

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, ’’Gazi Emet İlkokulu öğrencilerimizle, Gazi Kemal İlkokulu öğrencilerimiz, Mehmetçik Vakfı’na katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmışlar. Bizlerde bu çalışmaları yerinde görüp değerlendirerek takdir ettik. Öğrencilerimize bu çalışmaları yaptıkları için teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Bunun yanı sıra bu küçük yaşta, vatan ve millet sevgisini bu küçücük, minicik yüreklere aşılayan anne ve babaları ile öğretmenlerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Vatanımızın ve ülkemizin geleceği için, hem ülke içerisinde hemde ülke dışında gözlerini kırpmadan canını feda eden Mehmetçiklere bu katkıyı sağlayan çocuklarımız, hem bizim içimizi ısıtmıştır, hemde Mehmetçiklerimizin içini ısıtmıştır ve ısıtacaktır. Yaşlarının çok üzerinde, zihinsel sınırlarının çok üzerinde bir sorumluluk yüklenerek, Mehmetçik Vakfı’na katkı yapmak istemişlerdir. Bu sorumluluğu üstlenen çocuklarımız için, biz büyüklerin de çok büyük sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Bizler de onlara daha iyi eğitim olanakları ve kendilerini ifade edebilecekleri ortam hazırlamakla mükellefiz. Ülkemizin geleceği aydınlıktır ve bu çocuklarımıza emanettir’’ şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, geleceğimiz emin ellerde"

Etkinliği düzenleyen Gazi Emet İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Yakup Özer, ’’Bu fikir tamamen öğrencilerimizden bize geldi. Evlerindeki fazla gelen boncuklarından bileklik ve kolye yapmışlar. Bizde okul olarak onlara yer temin ettik. Gelirini tamamıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklar. Sadece onların yaşları küçük ama kalpleri, yürekleri kocaman. Öğrencilerimize, velilerimize, onları yetiştiren ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz, geleceğimiz emin ellerde’’ dedi.

Kendi çocuğunun da etkinlikte yer aldığını belirten Emet İlçe Müftüsü İsmail Temur, ’’Gazi Emet ilkokul öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten Mehmetçiğimiz için yaptıkları katkıdan dolayı yüce gönüllerini tebrik ediyorum. Şehitleri, Mehmetçiği,Silahlı Kuvvetleri 3. sınıf öğrencilerin bu şekilde düşünmesi takdire şayandır’’ diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ’’Okullarımızda Mehmetçik vakfı ve Türk silahlı Kuvvetleri için yapılan çalışmalar devam ediyor. İlçemiz halk arasında Gazi Emet olarak anılıyor. Okullarımızın adı da Gazi Emet, Gazi Kemal ismini taşıyor. Gazilik ve şehitlik bu ilçemizin insanlarında da, Türk Milletinde olduğu gibi damarlarında var. Şu anda 27 Nisan Cevizdere Zaferi’nin arifesindeyiz. Öğrencilerimiz tarafından kermeslerle vakıflara yardımlar devam ediyor.’’ifadelerini kullandı. (YD-EFE)