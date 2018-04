Minik zabıtalar Down Kafe’de

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında zabıta olan çocuklar, Down Kafe’yi ziyaret ettiler.İzmit Belediyesi’nin minik zabıtaları Down Kafe’yi ziyaret etti. İzmit’teki çeşitli okullardaki öğrencilerden oluşan minik zabıtaların...

İzmit Belediyesi’nin minik zabıtaları Down Kafe’yi ziyaret etti. İzmit’teki çeşitli okullardaki öğrencilerden oluşan minik zabıtaların Down Kafe’deki ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Minik zabıtalar, ilk önce Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Zabıta ağabeyleriyle birlikte Down Kafe’ye geçen minikler, Down Kafe çalışanları ile sohbet etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve ön yargılarının yok edilmesi amacıyla açılan Down Kafe’den oldukça etkilendiklerini söyleyen minik zabıtalar, Başkan Doğan’a için teşekkür ettiler.