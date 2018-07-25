Müfide hanım evinde üretiyor, parkta satıyor

Burhaniye’de 2 yaşındayken uygulanan yanlış tedavi yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Müfide Esringün hayata küsmeyerek, evinde ürettiği el emeği göz nuru eserleri dışarıda satarak yaşama tutunuyor.

Üretmeye engel olmadığını anlatan Esringün, engellilere yardım adı altında para toplayanların da önlenmesini istedi. Üretime katkı vermekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan 58 yaşındaki Müfide Esringün, "2 yaşımdan beri engelliyim. Yürüyemiyorum. Kışın 7 gün 24 saat yatağın üzerinde oturuyoruz. Evden çıkamıyorum. Kışın ürettiklerimi yazın satmaya çalışıyorum. Aslında ellerimiz tutuyor. Aklımız da çalışıyor. Devlet bize evde üreteceğimiz şeyler getirse biz de yapsak. Evde oturduğumuz yerde para kazanabilsek çok daha iyi olacak. Ama, maalesef böyle bir şeyler olmadı. Bu benim en büyük hayalim. Hani eli tutan aklı yeten hastaların evde boşu boşuna tüketici olacağına üretici olmasını sağlamak lazım. Fason işler getirsinler biz yapalım. Öyle olmayınca biz kendi ürettiklerimizi satmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Hem faydalı oluyoruz hem moralimiz düzeliyor. Sonra belediyemiz çok yardımcı oluyor. Ne zabıta olsun, ne de belediye başkanı olsun sen burada ne yapıyorsun demiyor. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Ama devletimizden bunu bekliyoruz. Evde yapabileceğimiz işler istiyoruz. Şu anda benim kullandığım araba 7 bin 500 lira. Herkes bunu alamıyor. Bu yüzden hiçbir engelli sokağa çıkamıyor. Devletimizin bu konuda bize yardımcı olması lazım. Bütün engellilerin sokağa çıkması lazım. Üretebilen bir sürü engelli var. Üretmeye engel yok. Yeter ki biz isteyelim. Yapmak isteyelim. Herkes bir şeyler üretebilir elinden geldiği kadar. Harçlığını çıkarır. Ne bileyim evini geçindiren insanlar var ama bizim üretime katkıda bulunmamız için dışarı çıkmamız lazım. Çıkamayanların da evde bir şeyler yapması lazım. Öncelikle burada alışveriş yapan dostlara, arkadaşlara gelen giden misafirlere çok teşekkür ederim. Yalnız yetkililerden çok önemli bir isteğim var. Bu da çok önemli. 3-4 tane, 10 tane genç toplanıyor. Ellerinde bir tepsi, iki tane gazete parçası engellilere yardım diyorlar. Az önce buradan geçtiler. Gel bakalım dedim. Sen engellilere yardım mı yapıyorsun. Gel ben de engelliyim dedim. Benim için ne yapıyorsun, bana göster dedim. Kaçtılar. Ne olur bunlara izin vermeyin. Bu paralar hiçbir derneğe gitmiyor. Bunlar sadece sahtekarlık. Sahte makbuzlar sahte isimler altında engellilerin adını kullanarak vatandaşlardan para topluyorlar" diye konuştu.