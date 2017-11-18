MUSKİ, Gazeller’in İçme Suyu Hatlarını Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi kış aylarının yaklaşması ile birlikte Menteşe ilçesinde bulunan mahallelerde içme suyu hat yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi Bozbayır sokakta kullanım ömürlerini tamamlamış içme suyu hatları yenilendi.

MUSKİ ekipleri, Gazeller Mahallesi’nde yaptıkları incelemelerin ardından uzun süredir kullanılan içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamladığını ve bu nedenle hatta birçok patlağın meydana geldiğini fark ederek hatların bir kısmının yenilenmesine kadar verdi. 1 kepçe ve 6 personel ile yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonucunda Gazeller Mahallesi Bozbayır sokaktaki içme suyu hatları yenilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.



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Gazeller Mahallesi’nde yapılan içme suyu hat çalışmaları ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan: “ Gazeller Mahallesi’ni besleyen içme suyu hatlarının kullanım ömürlerini tamamlaması nedeniyle hatlarda patlaklar meydana geliyordu. Patlaklardan dolayı mahallede su kesintileri meydana geliyor ve mahalle sakinleri mağdur oluyordu. Bu nedenle MUSKİ ekipleri tarafından Gazeller Mahallesi Bozbayır sokakta bir kısım içme suyu yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasından itibaren mahallenin hem eskiyen içme suyu hatları yenilendi hem de hatta meydana gelen patlakların sebep olduğu su kesintilerinin önüne geçildi. Ayrıca da vatandaşların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri içme suyu hatları hizmete sunuldu” dedi.