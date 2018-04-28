Nacar: “Sığınmacıların en büyük problemi dil”

Suriyeli sığınmacılar tarafından oluşturulan İnsani Diplomasi ve Çatışma Çözümleme Stratejik Araştırma Merkezi Başkan Yardımcı Enas Al-Nacar, sığınmacı kadınların bugünkü en büyük problemini Türkçeyi bilmemeleri olarak gösterdi.

Türkiye’de ana sınıfı öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sığınmacılar tarafından oluşturulan İnsani Diplomasi ve Çatışma Çözümleme Stratejik Araştırma Merkezinde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Suriyeli sığınmacı Enas Al-Nacar, düzenlenen söyleşide Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine Suriye’deki kadınların bugünkü durumlarını ve süren savaşta ne gibi roller üstlendiklerini anlattı.

Söyleşi sonrası İHA muhabirinin Türkiye’ye göç eden kadınlara dair sorularına cevap veren Nacar, “Sadece kadınların değil, her Suriyelinin yaşadığı en büyük problem dil. Kadınlarımız dil bilmedikleri için insan içine çıkamıyorlar. Aslında pek çok zanaate sahip olmalarına rağmen bunları yerine getiremiyor. Örneğin, İstanbul’un Fatih semtinde kuaförlük mesleğini yerine getiren kadınlar var ama sadece hitap ettiği kesim Suriyeli kadınlar. Bunun dışında Suriye mutfağı Türk mutfağına yakın, evlerinde yaptıkları sarma gibi yiyecekleri aracılar vasıtasıyla satabiliyorlar, yaz döneminde Kur’an kurslarında eğitmenlik yapabiliyor. Eğer dil bilselerdi Arapça ve Türkçe eğitimi gibi konularda veya pek çok başka alanlarda çalışabilirlerdi. Bugün yaptıkları işler çok sınırlı, hele ki bazı kadınlarımızın eşleri süren savaşta şehit oldu. Onlarda zor durumda oldukları için, küçük çocuklarının da çalıştığı oluyor. Ben 7 senedir Türkiye’deyim, bizlerin bazı vatandaşlık haklarından faydalanmalarını istiyoruz, örneğin ben bir kadın olarak 7 senedir babamı göremiyorum. Bir de bazı Türk kardeşlerimiz bizi hırsızlıkla suçlayabiliyor, bizler asla hırsızlık yapmayız, kötü durumda olmamıza rağmen. Kötü durumda olan sığınmacıları suçlayacakları yere onlara yardım etseler daha güzel olur” şeklinde konuştu.