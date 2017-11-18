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18 Kasım 2017 Cumartesi 13:13

Odunpazarı’nda sistemli ilaçlama

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarıyla yaz ve kış aylarında vatandaşları sinek ve haşerelerden kurtaran Odunpazarı Belediyesi...

Odunpazarı'nda sistemli ilaçlama
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Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarıyla yaz ve kış aylarında vatandaşları sinek ve haşerelerden kurtaran Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2017 yazını da ilaçlama konusunda sorunsuz geçirdi.

Çevresel rahatsızlıkların önlenebilmesi için kış aylarını rögar ve yer altı yapısında geçiren haşerelere karşı yapılan ve ‘kışlak mücadelesi’ olarak anılan uygulamanın önemine dikkat çeken yetkililer, Odunpazarı bölgesinde bulunan rögarların her ay ilaçlanacağını ve bu çalışmanın 5 ay süreceğini belirtti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalarda teknolojiyi yakından takip ediyor. Ekipler ilaçladıkları bölgeyi ve rögarları tablet sayesinde sisteme giriyor. Bu sayede hangi rögarın ne zaman ilaçlandığı sistemde kayıtlı bir şekilde görünebiliyor.

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