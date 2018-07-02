HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00

Ordulu simitçiden insanlık dersi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan ve daha önceden tekstil üzerine dükkanı iflas eden Şahin Genç, seyyar arabasına yazdığı yazı ile gönülleri fethediyor.

Ordulu simitçiden insanlık dersi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu’nun Altınordu ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan ve daha önceden tekstil üzerine dükkanı iflas eden Şahin Genç, seyyar arabasına yazdığı yazı ile gönülleri fethediyor.

Önceden, İstanbul’da tekstil sektörü üzerine iş yeri bulunan 60 yaşındaki Şahin Genç, işler yolunda gitmeyince maddi sıkıntılar çekti. Bir süre sonra maddi sıkıntıları artan Genç, iflas edince memleketi Ordu’ya dönüş yaptı. 2011 yılında memleketine dönen ve yaklaşık 7 yıldır Ordu’da simit satarak ve karakalem resim çizerek geçimini sağlayan Genç, eskiden çektiği sıkıntılar aklına gelince, seyyar simit arabasının camına “Karnın açsa, paran yoksa çekinmeden isteyebilirsin” yazısı astı. Kendisinin, Ordu’ya döndükten sonra bir süre aç gezdiğini anlatan Genç, böylelikle karnı aç olan insanları elinden geldiği kadar doyurmaya çalışıyor.

Açlık duygusunu bir süre yaşadığı için böyle bir uygulamayı düşünmeden yaptığını ifade eden Genç, yazı sayesinde karnı aç olan insanlara daha fazla yardım edebildiğini aktardı. Genç, “Açlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Kendim de bizzat çok aç kaldım. Karnı aç olup da benden simit isteyen çok fazla insan var. Benim simit arabamda böyle bir yazı olunca insanlar daha da fazla cesaretleniyor. Bazıları da ise hiçbir şey isteyemeden benim karşımda duruyor, onların aç olduğunu fark edince ben de onlara simit ve poğaça ikram ediyorum. Elimden gediği kadar karınlarını doyurmaya çalışıyorum, böylelikle de mutlu oluyorum” dedi.

Öte yandan, Şahin Genç’in yaptığı bu uygulamayı gören vatandaşlar ise takdir ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku