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12 Ekim 2018 Cuma 12:16

Oyuncu İğdigül hayvan haklarını anlatabilmek için 100 bin kilometre yol kat eti

Dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, sokak hayvanlarının çektiklerini anlatmak için Türkiye’yi geziyor. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde lise öğrencilerine konferans veren İğdigül, bugüne kadar 100 bin kilometre yol kat ederek 750 konferans...

Oyuncu İğdigül hayvan haklarını anlatabilmek için 100 bin kilometre yol kat eti
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Dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, sokak hayvanlarının çektiklerini anlatmak için Türkiye’yi geziyor. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde lise öğrencilerine konferans veren İğdigül, bugüne kadar 100 bin kilometre yol kat ederek 750 konferans verdiğini söyledi.

Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelen Semih İğdigül, anlattıkları ile kâh güldürdü kâh ağlattı. Sokak hayvanlarının çektiği sıkıntıları filmlerle anlatan İğdigül, öğrencilere duyguslu anlar yaşattı. İğdigül, sağlığı elverdiğince gezilerine devam edeceğini söyledi. Çok faydalandığını anlatan öğrencilerden Ali can Civelek, “ Bundan sonra hayvanlara daha iyi bakacağım. Onlara iyi davranacağım. Gördüğüm yerde yemek varsa yemek vereceğim. Umursamadan geçmeyeceğim” dedi.

İğdigül’e teşekkür eden öğretmen Günay Kanlı da, “Zaten çocuklara aynı şeyi vurguluyoruz. Merhametsizlik çağımızın en büyük meselesi. Burada da bu konuları işledik, gördük. Biliyorduk belki, ama daha güzel görmemize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’yi karış karış gezdiğini anlatan oyuncu Semih İğdigül, “Çok faydalı geçti. Çocuklarımız çok duygulandı. Zaten her gittiğimiz yerde duygu anları yaşıyoruz. Eğleniyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz, neşelendiriyoruz. Türkiye’yi karış karış geziyorum. 100 bin kilometre yol kat ettim. Arabamı her yere sürüyorum. Benim arabam evim. Arabamda yatağım, yorganım her şeyim var. Yemek aramam. Yatacak yer aramam. Sadece öğrencilerimize faydalı olabilmek, hayvan hakları ile ilgili bir çalışma yapabilmek için çalışıyorum. Bugüne kadar 750’den fazla seminerim oldu. Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar iki senedir hep benim yanımdaydı. Buna ölene kadar, yani sağlığım yettiğince devam etmek istiyorum” dedi.
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