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24 Temmuz 2018 Salı 12:07

(Özel haber) 83 yaşındaki Elmas nine 63 yıldır üretiyor

Kütahya’nın en yüksek dağı olan 2 bin metre yükseklikteki Akdağ’da 63 yıldır hayvancılık yapan Elmas Karadağ, çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.Akdağ Şifalısu Yaylası’ndaki çadırda oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Elmas...

(Özel haber) 83 yaşındaki Elmas nine 63 yıldır üretiyor
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Kütahya’nın en yüksek dağı olan 2 bin metre yükseklikteki Akdağ’da 63 yıldır hayvancılık yapan Elmas Karadağ, çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.

Akdağ Şifalısu Yaylası’ndaki çadırda oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Elmas nine, hayatından memnun olduğunu ve 20 yaşından beri dağlarda olduğunu belirtti. Her yıl Nisan ayında dağa çıktıklarını ve Ekim ayı sonuna kadar Akdağ Yaylaları’nda

kaldıklarını söyleyen Elmas nine, 83 yaşında olmasına rağmen koyunların sağımını kendi yapaıyar ve kuzularla ilgileniyor. Elmas nine, ’’Geçen sene 4 büyükbaş hayvanımızı çaldırdık. Ona çok üzüldüm. Çok aradık ama bulamadık yapanları. Oğlum Ali hep yanımdadır. Diğer çocuklarım İstanbul’da çalışıyorlar. Ziyaretime gelirler ve giderler. 300 hayvan var burada. Bunun 60 tanesi bizim. Diğerlerine biz emanet bakarız. İneklerimiz var. Onlara da bakar peynir yapar satarız. Yörük kültüründen ömrü boyunca taviz vermedim. İşte böyle bir hayat benimki. Ömrümün sonuna kadar yaylalardan vazgeçmem ve bu hayata devam ederim’’ dedi.
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