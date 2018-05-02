(özel haber) Buğday ve arpalar umutla yağmuru bekliyor

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir’de, bu yıl ilkbahar yağmurlarının etkisinin az olması sebebiyle özellikle kıraç bölgelerdeki hububat ürünlerinde verim düşüklüğünden endişe ediliyor.Buğday ve arpa gibi...

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir’de, bu yıl ilkbahar yağmurlarının etkisinin az olması sebebiyle özellikle kıraç bölgelerdeki hububat ürünlerinde verim düşüklüğünden endişe ediliyor.

Buğday ve arpa gibi ürünlerin verim düzeyini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi yağmur olarak biliniyor. Yeterli miktarda yağış alamayan Eskişehir bölgesindeki üreticiler de umutlarını mayıs ayı içerisindeki yağışlara bağladı. Konuyla ilgili bilgi veren Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, ilkbahar yağmurlarının geciktiğini belirtirken, yağmurun verimliliği ciddi oranda etkileyebileceğini söyledi. Başkan Şen, "Bu sene kış aylarından itibaren kar yağışımız olmadı. Kış yağışını tam alamadık. Mahsulde kıştan gelişerek geldi. İlkbahara kadar çok güzel bir mahsul gelişimi vardı ama mahsul erken geliştiği için de ilkbahar yağmurları gecikti, alamadık. Öyle olunca da bitki birden su ihtiyacı duydu. Daha çabuk etkilendi. Şuan iklim olarak 20 gün önde gidiyor. Nadas yapılmadan kıraç tarlanın ekimi yapılınca nisan ve ilkbahar yağmurlarını da alamayınca çok çabuk suya ihtiyaç duyuyor. Yağış olsa bile toparlaması zor ama inşallah beklentimiz bu hafta yağış olması. Eskişehir’in hemen hemen yüzde 40’ı kıraç arazidir. Kıraç arazilerde nadas olan yerlerde de toprak yapısı uygun olmayan yerlerde etkilenmiş durumda. Kumsal olan yerler var. Buna yakın, bunun gibi kıraçtaki buğday ve arpalarda ki durumlar böyle. Verimliliği ciddi etkiler. Yağışlar olsa da bundan sonrası yani şimdi kelle çıkartıyor, olmaya başlıyor erkenden. Doldursa da dolduramaz çok kısa. Biçer bir kısmını alır, alamaz. Verim kaybı yaşayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.

"Kendi yapacaklarımız ne kadar önemliyse doğadaki etkende o kadar önemli"

Tarımda doğal etkenlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Şen, bu hafta içerisinde de köylerde yağmur dualarına çıkıldığını ifade ederek şunları söyledi;

"Kışın kar yağışı da çok önemli. Bu sene oda olmadı. İlkbahar yağışlarımız inşallah gelir. Gecikti yani gelse de belirli bir kayıp yaşanmış oldu. Nadas önemli ama bir kaç yıl iyi olduğu zamanda kendi alışkanlığımızı değiştiriyoruz. O avantajlı oluyor ama önümüzü görmemiz, bizim işimiz doğa ile ilgili. Kendi yapacaklarımız ne kadar önemliyse doğadaki etkende o kadar önemli. Bu hafta 5-6 köyümüzde yağmur duası vardı. Önümüzdeki haftalarda da öyle devam ediliyor. Allah’a sığınıyoruz, yardım bekliyoruz."

Öte yandan meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde yağmur yağması bekleniyor.