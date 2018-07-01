(Özel Haber) Bursalı semerci teknolojiye direniyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte semercilik de tarih oluyor. Bursa’da 85 yaşındaki Kemal Yarutkan, 205 yıllık aile mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Bursa’da 75 yıldır semer yapan ve mesleğinin son temsilcilerinden olan Kemal Yarutkan, tarihi Aralık Han’da bulunan küçük dükkanında teknolojiye inat mesleğini devam ettiriyor. Eskiden semercilik yapanlara kız verenlerin artık çırak olarak bile torunlarını göndermediğini ifade eden 85 yaşındaki Yarutkan, günde bir semer yapabildiğini ancak rağbet olmadığı için pek hızlı hareket etmediğini söyledi. Ağaç iskeletleri keçeyle süsleyip, deri ile kapladıktan sonra aralarına kamış koyarak semer haline getiren Yarutkan, daha sonra eline aldığı çuvaldızla renkli iplerle semerleri süslüyor.

Kullanımı pek yaygın olmasa da ailesinin yaklaşık 205 yıllık bu uğraşını sürdürmeye çalıştığını belirten Yarutkan, “Dengesiz yapıldığında yük hayvanının sırtında yaralar oluşturabilir. Artık at, eşek ve katır kullanımı fazla kalmadı. Uludağ’daki köylerde ulaşım ve yük taşıma aracı olarak kullanılan hayvanlar için vatandaşlara satıyorum. Bu meslek dedemden, babamdan bana intikal etti. İlkokuldan sonra babamın yanına oturdum. 75 yıldır bu işe devam ediyorum. Bursa’da benden başka semerci kalmadı. Yeni yetişen çırak olmadığı için maalesef mesleği devam ettiremiyoruz. Bazen köylüler eski semerleri getiriyor, yeni semer almak için üstüne bir kısım para veriyor” dedi.

Eskiden adım başı semerci denecek kadar çok olduklarını belirten Yarutkan, “Bursa’nın belki bir iki ilçesinde kaldı. Ancak herkes at, eşek ve katır yerine motorlu araçları kullanıyor. Tarlalarda traktörler kullanılıyor. Bu mesleğe talep de bulunmadığı için artık benden sonra kimse yapmaz. Bende yapabildiğim yere kadar götüreceğim” şeklinde konuştu.