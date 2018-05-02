(Özel Haber) Engeline aldırmadı okulun ihtiyaçları için uğraşıyor

Kayseri Kocasinan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki doğuştan serebral palsi hastası olan Serena Akgün, Okul Meclisi Başkanı seçildikten sonra kendi engelini de aşarak okul arkadaşlarının sıkıntılarını çözmek için...

Kayseri Kocasinan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki doğuştan serebral palsi hastası olan Serena Akgün, Okul Meclisi Başkanı seçildikten sonra kendi engelini de aşarak okul arkadaşlarının sıkıntılarını çözmek için uğraş veriyor.

75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Serena Akgün, doğuştan serebral palsi hastası. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede babasının yardımıyla okula gelen Serena Akgün, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başında yapılan Okul Meclisi Başkanı seçiminde rakibine fark atarak başkan seçildi.

Okul Meclisi Başkanı seçildikten sonra arkadaşlarının kendisine ilettiği sorunları çözmek için büyük uğraşlar veren Serena Akgün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmeler sonucunda okul çıkışında ulaşımda sıkıntı çeken arkadaşları için okulun önüne kapalı durak konulmasını sağladı. Akgün ayrıca otobüs sefer saatlerinin de okul çıkış saatine denk getirilmesi için düzenleme yaptırdı.

Arkadaşlarının ve okul yönetiminin kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Akgün, "Arkadaşlarımın istediği birçok şey var onları da yapacağım. Okulun çevre düzenlemesi ve sulama sistemi ile ilgili olarak belediyelerle görüştüm ve onları bekliyorum. Okulun kütüphanesinde arkadaşlarımızın kullanacağı bir bilgisayar yok. Yaptığım görüşmeler de olumlu sonuçlanırsa kütüphaneye bilgisayar koydurmayı düşünüyorum. Okul bahçesine bank getirmek ve bahçenin çiçeklendirilmesi gibi düşüncelerim var. Bunları da yetkililerle görüşerek çözmeye çalışacağım" diye konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Oflazer ise Serena’nın mantıksız isteklerde bulunmadığının altını çizerek, "Serena 3 yıldır bizim öğrencimiz. Okula başladığından bu yana kendisinde bir kararlılık ve azim var. Arkadaşları da okula giriş ve çıkışlarda mutlaka Serena’nın yanında oluyorlar ve kendisine yardım ediyorlar. Serena kabına sığmıyor, kendi üzerine düşen öğrencilik görevleri haricinde okulda gördüğü bazı eksiklikleri bize iletiyor ve sonucunu da takip ediyor" dedi.

Serena’nın sınıf öğretmeni Özgür Şeker ise, "Serena’nın bu yıl sınıf öğretmeni oldum. İnanılmaz bir ders aşkı ile yanıp tutuşan bir öğrenci gördüm. Kendince küçük hırsları olan ve bunları yapan bir öğrenci. Okul Meclisi Başkanlığı’na aday olduğunu öğrendim. Kendisi, ailesi ve arkadaşları inanılmaz bir destek verdiler bu konuda. Okuldaki eksikleri tespit ederek arkadaşlarına verdiği sözlerin hepsini tek tek yerine getirmeye çalışıyor" ifadesinde bulundu.