(Özel haber) İnşaatta çalışan Aybüke, mesleğin cinsiyeti olmaz dedirtti

Karabük’ün Yenice ilçesine çalışmak için Devrek’ten gelen 18 yaşındaki Aybüke Dilşat Çataklı, inşaatta çalışarak babasına hem yardımcı oluyor hem de ailesine maddi anlamda katkıda bulunuyor.

Karabük’ün Yenice ilçesine çalışmak için Devrek’ten gelen 18 yaşındaki Aybüke Dilşat Çataklı, inşaatta çalışarak babasına hem yardımcı oluyor hem de ailesine maddi anlamda katkıda bulunuyor.

Açık Öğretim Lisesi okuyan 18 yaşındaki Çataklı, Zonguldak’ın Devrek ilçesinden Yenice’ye babasıyla gelerek erkek işi olarak bilinen inşaatta klima balkonu yapımında çalışarak aile geçimine destek veriyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Belgesi alan Çataklı, 13 yaşından itibaren inşaatlarda klima balkonu, kalorifer, kaynak yapımında çalışarak adeta mesleklerde cinsiyet ayrımı olmaz dedirtti.

“Sadece erkeklerin yapabileceği iş değil”

Liseyi dışarıdan okuduğunu ve yaklaşık 5 yıldır inşaat işi ile ilgilendiğini belirten 18 yaşındaki Aybüke Dilşah Çataklı, “Burada iskele kuruyoruz, klima balkonu, kalorifer, kaynak hepsini yapıyorum . Zorlanmıyorum, ayrıca bu iş sadece erkeklerin yapabileceği iş değil, bayanlar da yapabilir. Ben yaparken hiç zorlanmıyorum. Evine ekmek getirmek isteyen her bayan yapabilir. İskele kurarken üzerimizde emniyet kemerimizin, emniyet ipimizin ve baretimizin olması gerekiyor. Güvenlik önemli” dedi.

İnşaatlarda çalışmak için KOSGEB girişimcilik belgesini aldığını da ifade eden Çataklı, “Arama Kurtarma ekibinde de bulunuyorum. Düğüm teknikleri, iniş, çıkış, yatay geçiş hattı gibi eğitimler aldık. Başta acemiler korkuyor ama alışıyoruz yani, zevkli oluyor” diye konuştu.

“Kızımın bana müthiş desteği var”

"Kızım Aybüke’nin bana müthiş desteği var” diyen baba Celal Çataklı, şunları söyledi:

“İnşaatta demir doğrama, elektrik, sıhhi tesisat yapımında bana destekleri var. Tabi biz iş güvenliği açısından sertifikalı olduğumuzdan dolayı güvenlik çerçevesinde yapıyoruz. İskelede çalışırken kesinlikle emniyetimiz olacak. İlk önce emniyet. Kızım bunların hepsini öğrendi, hayatı idare etmeyi öğrendi. Kızlarımı yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Bir erkek çocuğunu istediğiniz gibi kumanda edebilirsiniz. Kız çocuğu bir babanın zaafıdır, bu da benim zaafım.”