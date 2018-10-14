HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 13:58

(Özel haber) İnşaatta çalışan Aybüke, mesleğin cinsiyeti olmaz dedirtti

Karabük’ün Yenice ilçesine çalışmak için Devrek’ten gelen 18 yaşındaki Aybüke Dilşat Çataklı, inşaatta çalışarak babasına hem yardımcı oluyor hem de ailesine maddi anlamda katkıda bulunuyor.

(Özel haber) İnşaatta çalışan Aybüke, mesleğin cinsiyeti olmaz dedirtti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karabük’ün Yenice ilçesine çalışmak için Devrek’ten gelen 18 yaşındaki Aybüke Dilşat Çataklı, inşaatta çalışarak babasına hem yardımcı oluyor hem de ailesine maddi anlamda katkıda bulunuyor.

Açık Öğretim Lisesi okuyan 18 yaşındaki Çataklı, Zonguldak’ın Devrek ilçesinden Yenice’ye babasıyla gelerek erkek işi olarak bilinen inşaatta klima balkonu yapımında çalışarak aile geçimine destek veriyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Belgesi alan Çataklı, 13 yaşından itibaren inşaatlarda klima balkonu, kalorifer, kaynak yapımında çalışarak adeta mesleklerde cinsiyet ayrımı olmaz dedirtti.

“Sadece erkeklerin yapabileceği iş değil”

Liseyi dışarıdan okuduğunu ve yaklaşık 5 yıldır inşaat işi ile ilgilendiğini belirten 18 yaşındaki Aybüke Dilşah Çataklı, “Burada iskele kuruyoruz, klima balkonu, kalorifer, kaynak hepsini yapıyorum . Zorlanmıyorum, ayrıca bu iş sadece erkeklerin yapabileceği iş değil, bayanlar da yapabilir. Ben yaparken hiç zorlanmıyorum. Evine ekmek getirmek isteyen her bayan yapabilir. İskele kurarken üzerimizde emniyet kemerimizin, emniyet ipimizin ve baretimizin olması gerekiyor. Güvenlik önemli” dedi.

İnşaatlarda çalışmak için KOSGEB girişimcilik belgesini aldığını da ifade eden Çataklı, “Arama Kurtarma ekibinde de bulunuyorum. Düğüm teknikleri, iniş, çıkış, yatay geçiş hattı gibi eğitimler aldık. Başta acemiler korkuyor ama alışıyoruz yani, zevkli oluyor” diye konuştu.

“Kızımın bana müthiş desteği var”

"Kızım Aybüke’nin bana müthiş desteği var” diyen baba Celal Çataklı, şunları söyledi:

“İnşaatta demir doğrama, elektrik, sıhhi tesisat yapımında bana destekleri var. Tabi biz iş güvenliği açısından sertifikalı olduğumuzdan dolayı güvenlik çerçevesinde yapıyoruz. İskelede çalışırken kesinlikle emniyetimiz olacak. İlk önce emniyet. Kızım bunların hepsini öğrendi, hayatı idare etmeyi öğrendi. Kızlarımı yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Bir erkek çocuğunu istediğiniz gibi kumanda edebilirsiniz. Kız çocuğu bir babanın zaafıdır, bu da benim zaafım.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku