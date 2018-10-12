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12 Ekim 2018 Cuma 09:14

(Özel Haber) Kağıttan savaş uçakları görenleri şaşırtıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde askeri ve sivil uçakların kağıttan yapılma modelleri görenleri şaşırtıyor.Sadece kağıt türevleri malzemeleri kullanarak Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan veya yapmış uçaklar ile sivil havacılıkta kullanılan...

(Özel Haber) Kağıttan savaş uçakları görenleri şaşırtıyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde askeri ve sivil uçakların kağıttan yapılma modelleri görenleri şaşırtıyor.

Sadece kağıt türevleri malzemeleri kullanarak Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan veya yapmış uçaklar ile sivil havacılıkta kullanılan uçakları 3 boyutlu olarak modellendiren 64 yaşındaki Çetin Tuna’nın modelleri gerçeklerini aratmıyor. Çeşitli gramajlarda kağıt ve mukavvalar ile hazırlanan planlar üzerinde kesimler yaparak uçakları en küçük detayına kadar şekillendiren Tuna, modelin zorluğuna göre 3 ile 15 gün arasında bir çalışma gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar bin kadar model yaptığını ifade eden Çetin Tuna, “Özellikle Türk uçaklarını modellemeyi seviyorum. Bunların içinde de F 104 uçağının yeri farklı bende. Çocukluktan bu yana modelcilik yapıyorum. Ama son 5 yıldır kağıt modeller üzerine çalışmaya başladım. Bir çok hava taşıtının modelini yaptım. Çok keyifli bir uğraş” dedi.
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