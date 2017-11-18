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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:57

(Özel Haber) Kasım ayında Van Gölü’nün keyfini çıkartıyorlar

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ki bir grup genç Kasım ayının ortasında soğuk havaya aldırış etmeden Van Gölüne giriyor.

(Özel Haber) Kasım ayında Van Gölü'nün keyfini çıkartıyorlar
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde ki bir grup genç Kasım ayının ortasında soğuk havaya aldırış etmeden Van Gölüne giriyor.

İlçede havaların iyice soğuduğu, sobaların kurulduğu, kış telaşını yoğun yaşandığı bu günlerde Van Gölü’ne yüzmek için giren gençler ilginç görüntüler oluşturdu. Temmuz ayından bu yana her gün Van Gölüne girdiklerini ifade eden gençler, soğuyan havalarla birlikte her gün olmasa da haftada 1-2 defa göle girdiklerini belirtiyor. Düzenli olarak her mevsim Van Gölü’ne girdiklerini belirten Uğurcan Gültaç, kar yağdığında bile Van Gölü’ne gireceklerini söyledi. Gültaç, Van Gölü’nün kendileri için bir tutku olduğunu vurgulayarak, “Arkadaşlarımızla beraber Temmuz ayından bu yana her gün suya giriyoruz. Tabi artık havalar soğuduğu için her gün değil ama haftada 1-2 defa Van Gölü’ne giriyoruz. Yani su soğuk ama girince alışıyoruz. Montla geldik. Hatta botlarımız da ayağımızda geliyoruz ama her şeye rağmen Van Gölü’ne giriyoruz. Van Gölü bizim için bir tutku, bırakamıyoruz. 10’uncu aydan sonra ekibimiz biraz dağıldı. Şuan kasım ayında olmamıza rağmen suya giriyoruz. Girmeye de devam edeceğim. Hatta arkadaşlarla iddiamızda var, kar yağınca da burada Van Gölüne gireceğiz” dedi.

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