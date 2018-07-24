(özel haber) Makarna tutkusunu hobi haline dönüştürdü

Eskişehir’de makarna restoranı sahibi Harun Calban, işine olan tutkusunu hobileriyle birleştirerek maket yapmaya başladı.

Ana vatanı İtalya olan makarna, gerek kolay tarifleriyle gerekse de ekonomik olanağıyla bütün dünyanın vazgeçilmez ürünlerinden biri halinde. Çok sayıda çeşidi ve sosuyla geniş yelpazede tarifler sunan makarna, Türkiye’nin iklim şartlarına uygun olmasından dolayı da herkes tarafından talep ediliyor.

Bunu sektör haline getiren ve çocukluk hayali olan makarnacıyı Eskişehir’de açarak gerçekleştiren Harun Calban, makarnanın olmazsa olmazı olduğunu ve bunun bir tutkuya dönüştüğünü dile getirdi. Makarna tüketiminin dünyada üçüncü sırada yer aldığını ve Türkiye’de de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Calban, hala ana yemek olarak görülmediğinden yakındı. Makarna sektörünün bir risk olduğunu ancak Eskişehir’in dinamikliğine sonuna kadar güvendiğini aktaran Calban, özellikle bu tutkusunun gerçekleşmesinde kentin çok büyük etmen olduğunu söyledi.

Makarnayı satmakla kalmayıp hobilerine de taşıdı

Boş zamanlarının büyük bölümünü 3 yaşındaki oğlu Rüzgar Aren ile makarnadan maket yaparak geçirdiğini ve ondan ilham aldığını bildiren Calban, “Bu, oğlumla oyun oynarken Legolardan başladı. O da çok meraklı. Burada ki birçok çeşitli makarnayı alıp lego gibi üst üste koymaya başladı. Bir şeyler yapıyordu. Birden aklıma geldi makarnadan ne yapabilirim diye. İlk olarak oğlumla birlikte yapmaya başladım. Çok da eğlendim, baktım çok da zevkli bir şey. Kendimi çok iyi hissettirdi. Sonra artık bu hobi haline geldi. Uçak, lokomotif, at arabası, yel değirmeni derken yaptığım şeyleri vakit buldukça vitrine koyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Güzel Sanatlar Bölümünde tez olarak kullanıyorlar”

Makarnadan yaptığı maketlerin görenler tarafından da büyük ilgi topladığını ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle çalışmaları olduğunu dile getiren Harun Calban, “Bir gün bununla ilgili Güzel Sanatlar Bölümünden öğrenciler de ziyaret ettiler. Onların da bir bölümü bununla ilgili bir çalışma yapmışlardı. Bunu bizden gördükten sonra kendi ödevlerine alıyorlar ve hatta tez olarak Güzel Sanatlar Bölümündeki hocalarına sunuyorlar. Arkadaş da bana teşekkür amaçlı yaptığı bir maketi hediye etmişti” dedi.