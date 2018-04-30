(Özel haber) Yaşıtları gelinlik hayali kuruyor, o yanık yüzünden kurtulmak istiyor

Diyarbakırlı 22 yaşındaki Medine Sinekçi’nin yüzü, 2 aylıkken bir ihmal sonucu tamamen yandı. Hayatı kararan ve 22 yıllık süre içerisinde sayısız ameliyat geçiren Sinekçi’ye geçtiğimiz yıl bacağından alınan doku ile yeni bir yüz...

Diyarbakırlı 22 yaşındaki Medine Sinekçi’nin yüzü, 2 aylıkken bir ihmal sonucu tamamen yandı. Hayatı kararan ve 22 yıllık süre içerisinde sayısız ameliyat geçiren Sinekçi’ye geçtiğimiz yıl bacağından alınan doku ile yeni bir yüz yapıldı. Burnu bir türlü tutmayan ve ameliyatlar nedeniyle maddi imkansızlıklar yaşayan Sinekçi, yetkililerden kendilerine yardım etmelerini bekliyor.

Çınar ilçesi Karasungur Mahallesine bağlı Karatepe mezrasında yaşayan Medine Sineçki, 1995 yılında henüz iki aylıkken, hayatının her döneminde izlerini yüzünde taşıyacağı bir olay yaşadı. Ailesiyle birlikte yaylaya çıkan Sinekçi, beşikte uyurken ailesinin yanına bıraktığı gaz lambası bir anda yere düşerek yangına neden oldu. Sinekçi’nin uyuduğu beşiğin üstündeki naylon tülbent de alev aldı. Alev alan tülbentten inen parçalar Sinekçi’nin yüzünü tamamen yaktı.

Hayata küstü evden çıkmadı

Henüz bebekken başından geçen kötü olayın etkisini 7 yaşına kadar tam kavrayamayan Medine Sinekçi için hayatının en zor günleri okula yazılmakla başladı. Köy yerinde, okula gittiği ilk gün öğrencilerin korkup yanına gelmemesiyle şok yaşayan Sinekçi’nin okul hayatı çok kısa sürdü. Arkadaşlarının yanına gelmesi için oyuncaklarını kendileri ile paylaşan Sinekçi, her seferinde karşılaştığı olumsuzluklar nedeniyle birinci ayın sonunda okuldan ayrıldı. Artık sadece dört duvar arasında kalan Sinekçi için hayatının sonraki dönemleri de zorluklar içinde geçmeye devam etti.

Yolculuklarda yüzünü hep gizledi

Okul hayatı kısa süren Medine Sinekçi, yıllar sonra genç kızlığa adım atınca yüzünün ameliyatla düzeltilmesi için babasıyla görüştü. Kızının içinde bulunduğu durumdan kurtarmak isteyen baba Ramazan Sinekçi, kızın önce Diyarbakır’a getirerek ameliyat ettirmek istedi. Buradaki doktorlardan olumsuz yanıt alan baba Sinekçi, umutsuzluğa kapılmadan, İstanbul, İzmir, Muğla’da kızına derman aradı. Bazı doktorların yüksek fiyatlar istediği Ramazan Sinekçi en son geçtiğimiz yıl Ankara’ya giderek kızının yüz nakli olması için varını yoğunu ortaya koydu. Tüm bu gezintiler sırasında Medine Sinekçi, yanındakilerin yüzünü görüp kendisinden korkmamaları ve acımamaları için yüzünü hep sakladı. En son Ankara’da doktorların karşısına çıkan Medine, burada bacağından alınan dokunun yüzüne nakledilmesi ile yeni bir hayata merhaba dedi.

Yeni yüzü tuttu, burnu tutmadı

Ankara’da yapılan ameliyatın ardından memleketi Diyarbakır’ın yolunu tutan Medine ve babası, artık tüm zorlukların geride kaldığını düşünürken bir hafta sonra umutları kırıldı. Yeni yüzü tutan Medine’nin kaburgasından alınan parça burnunda dururken, etrafındaki deriler çürümeye başladı. Tam her şey yoluna girdi derken burnunun düşmesi ile tekrar bunalıma giren Medine Sinekçi, kendini eve hapsetti. Yüzüne kavuşan fakat burnu olmadığı için kendin gelemeyen Sinekçi babasının, kendisi yüzünden maddi imkansızlıklar içine girdiğini bu nedenle yeni bir ameliyat olacak paralarının bulunmadığını belirterek yetkililere seslendi.

“Kızımı yarı yolda bırakmak istemiyorum”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Ramazan Sinekçi, kızının iki aylıkken yüzünün yandığını söyledi. Baba Sinekçi, “Kızım iki aylıkken koyunlar için Karacadağ’ın yüksek kesimlerine çıkıyorduk. Kızım beşikteyken, yanında bulunan çıra beşiği tutuşturuyor. Yüzündeki bez de naylondu, alevle bez yüzüne yapıştı ve yüzü yandı. 22 senedir kızımı sayısız kez ameliyat ettik ve yüzü bir nebze de olsun iyileşti. Bu Süre zarfında Antalya’da bir doktor vardı, onunla konuştum kendisi yanık olduğu için yapamayacaklarını söyledi. Artık benim gücüm kalmadı şu ana kadar 250 bin liraya yakın bir masrafım oldu. Ben kızımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Gücüm kalmadı, para gelmezse bu çocuğu bu halde bırakacağım. Kızımın yüz nakli tuttu, sağ gözünü 4 kez ameliyat ettik, burnunun yapılışı 6 kez oldu. Dudaktan, gözden, burundan olması gereken ameliyatlar en az bir sene daha devam edecek” dedi.

“Herkes bana korkuyla bakıyor”

İki aylıkken yüzü tamamen yanan Medine Sinekçi, çocukluğunu hiç yaşayamadığını söyledi. Arkadaşlarının yanına her gittiğinde onların kendisine korkuyla baktığını aktaran Sinekçi, şöyle devam etti:

“Çünkü arkadaşlarımın her yanına gittiğim zaman hep korkuyla bana bakıyorlardı. O yüzden ben de hep eve geliyordum. Bu yaşıma geldim hiçbir yerde gönül rahatlığıyla dolaşamadım. Geçen sene biz doktora gittik, bizden çok fazla para istediler. Gidip gelmelerimizle artık paramız da kalmadı. Şimdi yüz nakli yaptılar o tuttu ama şimdi şekil vermeleri gerekiyor. Ama bunun için de para lazım. Para olmazsa babamın gücü yok, ben de gidemem. Paramız olmasa da doktorlar beni yeniden ameliyat etmez. Kısacası para olmazsa herhalde bundan sonraki hayatımda böyle devam edeceğim.”

“Bu durumda kalacağıma öleyim daha iyi benim için”

Yüzündeki yanık nedeni ile okula hiç gitmediğini dile getiren Medine Sinekçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bu halde çocukların içine giremiyordum. Birkaç kez gittim baktım olmadı, bütün çocuklar benden korkuyorlardı ve bana gelmememi söylüyorlardı, ben de bir gün eve geldim ve artık okula gitmedim. Okul okusaydım doktor olmak isterdim, benim gibi insanları iyileştirmek için. ben herkesten yardım istiyorum. Yani kim olursa olsun, bir hayırsever, kim olursa olsun. Biri yardım etmezse ben artık bu durumda kalırım. Bu durumda kalacağım yerde öleyim daha iyi. Birçok yerden hep olumsuz yanıt aldık, babama artık olmuyorsa olmuyor dedim ve umudumu kestim. Ondan sonra Ankara’ya gittik. Başa çıkamadık, para bitince her şey bitiyor.”

“Yüzümün derdinden evliliği gelinlik giymeyi düşünemedim”

Tek hayalinin gönlünün istediği yere gitmek ve gezmek olduğunu vurgulayan Sinekçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim tek bir hayalim var, bu durumdan çıkmak ve gönlümün istediği yere gitmek, gezmek, başım eğik olarak değil başım dik olarak gitmek. Bunları düşündüğüm için evlilik gelinlik meselelerini hiç düşünemedim. Sadece bunu istiyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Kendilerini azıcık benim yerime koysunlar ve düşünsünler. Devlet büyüklerine, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum beni içimde bulunduğum bu durumdan kurtarsınlar.”