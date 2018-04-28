(Özel Haber) Yürüyerek girdiği ameliyattan felçli çıktı, lösemili annesiyle yardım bekliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Mizgin Dağ isimli genç kız, doğuştan sırtında yamuk olan kemiğin alınması için yürüyerek girdiği ameliyattan yatalak çıktı. Hayalleri ve umutları sönen genç kızın gençliği 16 ameliyatla geçti. Lösemi hastası annesinin de bakamadığı genç kız, bakımsızlıktan şimdi de yatak yaralarının acısından geceleri yatamıyor. Dağ, kendisini tedavi edebilecek bir doktor bekliyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Mizgin Dağ isimli genç kız, doğuştan sırtında yamuk olan kemiğin alınması için yürüyerek girdiği ameliyattan yatalak çıktı. Hayalleri ve umutları sönen genç kızın gençliği 16 ameliyatla geçti. Lösemi hastası annesinin de bakamadığı genç kız, bakımsızlıktan şimdi de yatak yaralarının acısından geceleri yatamıyor. Dağ, kendisini tedavi edebilecek bir doktor bekliyor.

Kızıltepe Yeni Mahalle’de oturan 23 yaşındaki Mizgin Dağ’ın hayat hikayesi yürekleri burkuyor. Dağ, daha doğmadan babası annesi Makbule Dağ’ı (53) başka bir kadın yüzünden terk etti. Ardından dünyaya gelen Mizgin Dağ’ın sırtındaki bir kemiğin doğuştan yamuk olduğu fark edildi. Dağ, iddiaya göre 9 yaşında sırtındaki kemiğin alınması için doktorlar tarafından Diyarbakır’da bir hastanede ameliyat edildi. Talihsiz kız yürüyerek girdiği ameliyattan felçli çıktı. Gençliği ve hayalleri kararan Dağ, bir daha hiç yürüyemedi. Lösemi hastası teşhisi konulan annesinden başka bakacak kimsesi olmayan Dağ, yatak yaraları yüzünden geceleri yatamıyor. Açılan yaralarının acısına dayanamayan Dağ, tedavi olmak istiyor.

“16 ameliyat geçirdim”

Gençliğinin 16 ameliyatla geçtiğini belirten Dağ, “9 yaşındayken anneden doğma sırtımda küçük bir kemik vardı. Sırtımdaki kemiği alacağız derken ameliyattan çıktım iki ayağım tutmadı. Belden aşağısı felç. 16 ameliyat geçirdim. Ayağım yetmiyormuş gibi bacağımı bir kere kırdım. Yatak yaralarım açılıyor. Sol kolumun üzerine düştüm. 4 gün sonra kırık olduğunu öğrendim. Gittim hastaneye ‘keseceğiz’ dediler. İzin vermedim” dedi.

Yatak yaralarıyla boğuşuyor

Yürümeyi unuttuğunu kaydeden talihsiz kız, “Tek isteğim yatak yaralarımın iyileşmesi. Yatak yaralarım için de 5 kere ameliyat oldum. Ama hiçbir şekilde iyileşmedi. Ömür boyu sonda kullanmak zorundayım. Kullandığım için her ay enfeksiyon kapıyorum. Annemden başka kimsem yok. Bir gün evde olmasa iki böbreğim iflas edecek. Acıyı yaşamak ve acıyı söylemek çok farklı” şeklinde konuştu.

“Tek hayalim ayakkabı giymek"

Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayı hazmedemediğini vurgulayan Dağ, “Ama sonradan bir bakıyorsunuz ki sadece ayaklarım değil hayallerim, hayatım, gençliğim tam 16 ameliyat her yerden ameliyat, yerde sürünmekten artık dayanamıyorum, tedavi olmak istiyorum. Yürümeyi bıraktım sadece oturmak istiyorum. Hayatım boyunca bir şey istemişimdir; acaba bir ayakkabı giyecek miyim? Sadece onu giymek istiyorum. Bir gün annem bana bir ayakkabı aldı ve onunla uyumuştum ama giymemiştim. Hep pencereden bakıyordum, dışarı çıkamadım. 10 yıl boyunca hep pencereden baktım. Sonra bu tekerlekli sandalyeyi getirdiler ve bindirdiler” diye konuştu.

“Babamın Bağ-Kuru var diye yardımlarımız iptal edildi”

Yardımlarının iptal edildiğini iddia eden Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan tam 23 yıl önce ben doğduktan sonra babam başkasıyla evlendi. Onun dışında babamı zaten ne görebiliyorum ne de görüşebiliyoruz. Resmi olarak beraberler ama dinen beraber değiller. 23 yıldır görüşmedik, aynı evde yaşamadık. Onun Bağ-Kur’u var diye sadece bakıcı maaşım var. Bağ-Kur var diye bütün yardımlar iptal edildi. Annemle yalnızız onun dışında bakan kimse yok.”