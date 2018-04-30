(Özel) Halk otobüsünde şeker dağıtan vatandaş yolcuların kandilini kutladı

Şanlıurfa’da halk otobüsüne binen bir vatandaş Berat Kandili dolayısıyla yolculara şeker dağıtarak kandillerini kutladı.Şanlıurfa’da Balıklıgöl güzergahında seyreden halk otobüsüne binen 60 yaşındaki Mehmet Kabuk, yolculara şeker...

Şanlıurfa’da halk otobüsüne binen bir vatandaş Berat Kandili dolayısıyla yolculara şeker dağıtarak kandillerini kutladı.

Şanlıurfa’da Balıklıgöl güzergahında seyreden halk otobüsüne binen 60 yaşındaki Mehmet Kabuk, yolculara şeker dağıttı. Yolculara Fatiha-ı Şerif okutan Kabuk, dua isteyerek herkesin kandilini kutladı. Beraat Kandili’ni hatırlatan Kabuk, "Bütün kandillerde dağıtıyoruz. İnsanlara Allah’ın zikrini hatırlatıyoruz. İnsanlar zikir yaptığı vakit kavga etmez, halim olur, cömert olur, Cenabı Allah’ın emirlerini yerine getirir, namazını kılar, fitne yapmaz zikriyle uğraşır. Allah’ın cennetini kazanır" diye konuştu.