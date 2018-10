(Özel) Minik Aysima hem kalp hem de akciğer nakli bekliyor

Gaziantep’te yaşayan 3 yaşındaki Aysima’ya ağır kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle aynı anda iki organ nakli yapılması gerekiyor. Her an ölüm tehlikesi bulunan ve pulmoner hipertansiyon teşhisi konulan minik kızın ailesi, yurt dışında tedavi olması gerek çocukları için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde oturan Yusuf-Hatice çifti, 3 yaşındaki kızları Aysima’nın sağlık sorunları nedeniyle diken üstünde yaşıyor. Doğumundan bir yıl sonra ağır kalp ve akciğer yetmezliği teşhisi konulan minik kızın her an ölüm tehlikesi bulunurken, aynı anda iki organ naklinin yapılamaması durumunda ölebileceği ifade edildi.

Hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamayan ve nefes almakta bile zorluk çeken Aysima, iki saatte bir uygulanan oksijen cihazı seanslarıyla bir nebze de olsa hayata tutunuyor. Minik kız bir günde onlarca ilaç kullanıyor.

Sağlığına kavuşabilmesi için aynı anda hem kalp hem de akciğer nakli olması gereken Aysima’nın tedavisi doktorların söylediğine göre Türkiye’de mümkün değil. Bu yüzden çocuklarının gözlerinin önünde eriyip gittiğini belirten ve Aysima’yı yurt dışında tedavi ettirmek istediklerini söyleyen ailesi, maddi durumlarının iyi olmadığını vurgulayarak devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.

"Kızımın tedavisi için Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz"

İnşaat işçiliği yapan ve kızının günden güne gözünün önünde eridiğini söyleyen baba Yusuf Ekinci, "Çocuğumun durumu iyi değil. Doktorların bize söylediği; ağır kalp ve akciğer yetmezliği olduğu ve bir an önce nakil olması gerektiği. Yani biz anne ve baba olarak maddi ve manevi elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz ancak maddi gücüm daha fazlasına yetmiyor. Devlet büyüklerimizden, hayırsever vatandaşlardan bize yardım etmelerini bekliyorum. Tedavi imkanı yurt dışında olduğu için özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığımızdan yardım bekliyoruz. Çünkü kızım gün geçtikçe gözümün önünde eriyip bitiyor ve biz beklemekten başka bir şey yapamıyoruz" dedi.

"Kızımda pulmoner hipertansiyon ile ağır kalp ve akciğer yetmezliği var"

Minik Aysima’nın rahatsızlığı hakkında da bilgi veren baba Ekinci, "Kızımda akciğer tansiyonu var, Yani tıbbı adıyla pulmoner hipertansiyon hastası. Bu hastalık nedeniyle akciğer kirli kanı kabul etmediği için kalbe geri gönderiyor. Kalp de bu fazla kanı taşıyamadığı için zorlanıp büyüyor. Aysima’nın kalbi şu an normal bir insanın kalbinin dört katı büyüklüğünde. O nedenle kalp yetmezliği artarak gelişmeye devam ediyor. O yüzden doktorlar rahatlaması için kalbini deldi. Şu an tek çare yurt dışında kalp ve akciğer nakli olması lazım. Nakil yapılırken ikisinin beraber yapılması gerekiyor. Sadece kalp nakli yapılırsa akciğer onu da öldüreceği için ikisinin beraber yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

"Kızımın gözümün önünde eriyip gitmesine artık dayanamıyorum"

Kızının hastalığı nedeniyle çok üzüldüğünü ve zor günler geçirdiğini belirten anne Hatice Ekinci şöyle konuştu:

"Kızımın gözümün önünde eriyip gitmesine artık dayanamıyorum. Yaşıtları gibi koşup oynamasını istiyorum. Zaten kendisi de diğer çocukları oynarken, koşarken görünce üzülüyor, sinirleniyor kendisi onlar gibi oynayamadığı için. Dışarı çok çıkaramıyoruz diğer çocukları görünce etkileniyor. Eve çocuklu kimseyi çağıramıyoruz kızımız üzülmesin diye. Yani artık beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. O yüzden Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Kızımın daha çok eriyip gitmesine dayanamıyorum. Her an her şeye hazırlıklı olmak çok zor acı."